El impactante ¿y peligroso? momento de la demolición del histórico hotel Deauville de Miami

Periodistas, residentes, elementos de policía, turistas y hasta exempleados se dieron cita en los alrededores de la avenida Collins, en Miami Beach. Este domingo fue demolido el hotel Deauville, diseñado por el arquitecto Melvin Grossman y construido en 1957 con 17 pisos y 540 habitaciones al estilo Miami Modern, y no quisieron perderse el momento.

Como si se tratara de un auténtico espectáculo, cientos de personas fueron testigos de la demolición del histórico edificio. Entre gritos de emoción, aplausos y muchos celulares en mano, los turistas y vecinos vieron caer la maciza estructura frente a sus ojos, a una distancia considerable por motivos de seguridad, o desde condominios cercanos.

Al estar situado tan cerca de la playa, grupos de turistas huyeron tras desplegarse una enorme nube de polvo sobre la zona. De cualquier forma, otros en las cercanías no perdieron la oportunidad de captar el momento para la posteridad.

Aunque la explosión duró apenas unos instantes, como se puede ver en los videos que circulan en la red, la preparación tomó tiempo. De acuerdo con medios locales, la empresa BG Group LLC fue la encargada de la misión y durante varias semanas trabajaron en dejar vacío el edificio para después hacer más de 1200 hoyos, donde fueron colocadas las cargas explosivas.

Fue así como en segundos acabó la historia del Deauville, el hotel que desde hace cinco años dejó de estar en funcionamiento por fallas estructurales, entre otras, debido a un incendio por problemas eléctricos y al paso de un huracán que dejó tocados los cimientos. Los ingenieros que evaluaron el edificio no dejaron lugar a dudas, las condiciones eran irreparables. A pesar de que existieron peticiones para no demolerlo por su valor histórico.

Varios videos de la explosión se difundieron en redes sociales este domingo y generaron todo tipo de reacciones, entre los nostálgicos que lamentaron el desenlace, los que criticaron a los curiosos que presenciaron el acto y la falta de protocolos de las autoridades para evitarlo. “Vaya. ¿Gente grabando? Busquen refugio o algo. Ese humo es tan malo, jaja. Imagínese respirando paredes viejas, pisos, productos químicos...”, “¿por qué decidieron demolerlo durante el día, cuando hay tanta gente en la playa?, “típico de Miami. La policía debió cerrar esa zona de la playa. Incompetencia pura. Respirando asbesto”, fueron algunos de los comentarios que el video generó.

Hasta el momento no se ha dado a conocer qué pasará con el terreno libre que dejó el hotel Deauville, que saltó a la fama internacional cuando, en 1964, el cuarteto británico The Beatles dio un espectáculo para The Ed Sullivan Show en el salón Napoleón de dicho recinto. Años después Frank Sinatra, Tom Jones y Sammy Davis Jr. también se presentaron allí.

Actualmente solo quedaba la nostalgia por los años buenos, en las últimas administraciones la edificación se fue deteriorando y quedando en el olvido hasta representar un riesgo para esa zona de la ciudad. De momento los residentes de Miami Beach se han opuesto a la construcción de rascacielos en el área debido a los problemas de tránsito que generaría, entre otros argumentos que han sido expuestos en votaciones locales.

