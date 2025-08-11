El importante paso fronterizo que aumenta a US$500 la franquicia para cruzar a México desde Estados Unidos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció importantes cambios en el paso fronterizo del Puerto de San Ysidro, entre la ciudad californiana de San Diego y la localidad mexicana de Tijuana. Entre estas modificaciones se incluyen reformas específicas sobre el equipaje de pasajeros y las franquicias, con un aumento para cruzar a México hasta un límite de 500 dólares.

Modificaciones en franquicias y equipaje para cruzar la frontera entre San Diego y Tijuana

De acuerdo con el documento oficial de la versión anticipada, estas modificaciones forman parte de la Primera Versión Anticipada de la Quinta Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE), dentro del Programa Héroes Paisanos para el ejercicio fiscal 2025. Esta resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Se anunciaron cambios sobre el equipaje de pasajeros y las franquicias para el paso fronterizo del Puerto de San Ysidro Guillermo Arias/AFP

Uno de los cambios más destacados se refiere a los artículos permitidos en el equipaje, donde ahora se especifica que los viajeros pueden cruzar con hasta dos computadoras portátiles, lo que representa un aumento respecto al límite anterior de una unidad.

Asimismo, se incrementan las cantidades permitidas para productos de tabaco para los pasajeros mayores de 18 años: 20 paquetes de cigarrillos, además de 25 puros o 200 gramos de tabaco suelto, mientras que se mantienen los límites previos de tres litros de alcohol y seis litros de vino.

Además, los turistas provenientes de Estados Unidos podrán ingresar a México mercancías distintas a su equipaje con una franquicia de hasta US$500 o su equivalente en moneda nacional o extranjera.

En caso de que los bienes sean adquiridos en la franja o región fronteriza, también se aplicará el límite mencionado, siempre que el pasajero presente un comprobante fiscal emitido en dicha zona. Esta cantidad podrá acumularse entre los miembros de una misma familia, conforme a lo establecido previamente.

Puerto de entrada San Ysidro: el cruce fronterizo terrestre más concurrido en Norteamérica

Según detalló Border Route, el puerto de entrada de San Ysidro es el cruce fronterizo terrestre más concurrido de Norteamérica y el cuarto a nivel mundial, al facilitar la conexión entre San Diego, en California, y Tijuana, en México. Se encuentra en funcionamiento desde 1906 y maneja diariamente el flujo de aproximadamente 70.000 vehículos y 20.000 peatones con dirección norte.

El puerto de San Ysidro maneja diariamente el flujo de 70.000 vehículos y 20.000 peatones Guillermo Arias/AFP

El puerto cuenta con una infraestructura extensa que incluye 34 carriles para vehículos, 24 carriles destinados a revisiones, un sector dedicado para la inspección de autobuses y áreas separadas para el cruce peatonal.

San Ysidro está ubicado al final de la Interestatal 5 y conectado con la Carretera Federal 1 de México, y sirve como el principal punto de cruce en la región metropolitana San Diego-Tijuana, que alberga a más de cuatro millones de habitantes.

Cuáles son los documentos necesarios y el procedimiento para cruzar la frontera entre San Diego y Tijuana

Estos son los documentos necesarios para el cruce fronterizo:

Pasaporte válido del país de ciudadanía.

Visa estadounidense válida o aprobación del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés) para quienes provienen de países del Programa de Exención de Visa.

Visa mexicana válida (si se requiere según la nacionalidad).

Formulario I-94 (Registro de llegada/salida) para ingresar a Estados Unidos.

Comprobante de fondos suficientes para la estadía prevista.

Evidencia de planes de viaje posterior.

Detalles del alojamiento durante la estadía.

El puerto de entrada de San Ysidro es el cruce fronterizo terrestre más concurrido de Norteamérica y el cuarto a nivel mundial Gregory Bull/AP Photo

El procedimiento para cruzar la frontera desde el lado mexicano implica una serie de pasos:

Presentar identificación válida y documentos de viaje

Completar y entregar la Forma Migratoria Múltiple (FMM) si se planea permanecer fuera de la zona fronteriza o más de siete días

Dirigirse a la zona de declaración aduanal

Declarar cualquier mercancía que exceda las franquicias libres de impuestos

Someterse a inspección aleatoria del vehículo si es seleccionado

Por otro lado, este es el proceso para ingresar a México desde Estados Unidos: