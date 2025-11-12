El IRS, con servicios limitados: no se pagan reembolsos si no se cumple con una condición

Con servicios limitados a causa del lapso en las asignaciones presupuestarias, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) anunció que no emitirá reembolsos a la mayoría de las personas. La medida incluye una excepción para ciertos contribuyentes en Estados Unidos y concluirá cuando culmine el cierre de gobierno.

Servicios limitados: el IRS no pagará reembolsos

La agencia gubernamental explicó en un comunicado del 21 de octubre que no se pagarán reembolsos de impuestos durante la asignación presupuestaria. Estarán exceptuados aquellos contribuyentes que completen el Formulario 1040.

Para estas personas, se otorgarán reembolsos de las declaraciones presentadas electrónicamente y sin errores.

El IRS funciona con servicios limitados y no pagará reembolsos durante este período Freepik

La exención se debe a que los documentos entregados en línea se pueden procesar automáticamente y depositar directamente. En esa línea, el IRS instó a los contribuyentes individuales a “presentar sus declaraciones electrónicamente con depósito directo para evitar retrasos”.

Al margen de esta medida, la legislación tributaria subyacente sigue vigente y todos los contribuyentes deben cumplir con sus obligaciones con normalidad, remarcó la agencia.

Asimismo, mientras el gobierno esté cerrado, las citas relacionadas con la Oficina Independiente de Apelaciones o el Servicio de Defensor del Contribuyente están canceladas. El personal del IRS reprogramará las reuniones cuando los legisladores lleguen a un acuerdo que finalice el período de cierre.

Detalles de las funciones del IRS con servicios limitados

Dentro del comunicado, el departamento dedicado a recaudar impuestos detalló que funcionará de la siguiente manera durante esta etapa:

Presentación de declaraciones : los contribuyentes pueden brindar su declaración de impuestos electrónicamente o en papel , aunque el procesamiento de las declaraciones en papel se retrasará hasta que se reanuden las operaciones gubernamentales. Los pagos que acompañan a los documentos en papel se aceptarán y depositarán a medida que el IRS los reciba.

: los contribuyentes pueden , aunque el procesamiento de las declaraciones en papel hasta que se reanuden las operaciones gubernamentales. Los pagos que acompañan a los documentos en papel se aceptarán y depositarán a medida que el IRS los reciba. Aplicaciones automatizadas: IRS.gov y algunas aplicaciones automatizadas siguen disponibles , lo que incluye a “Dónde está mi reembolso”, la aplicación móvil IRS2go y los acuerdos de pago en línea.

, lo que incluye a “Dónde está mi reembolso”, la aplicación móvil IRS2go y los acuerdos de pago en línea. Teléfonos: las aplicaciones telefónicas gratuitas automatizadas seguirán en funcionamiento. El servicio telefónico de atención al cliente del IRS estará disponible en forma limitada .

las aplicaciones telefónicas gratuitas automatizadas seguirán en funcionamiento. El servicio telefónico de atención al cliente del IRS estará . Servicio en persona: los Centros de Asistencia al Contribuyente del IRS están cerrados . Durante el cierre del gobierno, todas las citas se cancelan .

los . Durante el cierre del gobierno, todas . Correspondencia con los contribuyentes: si bien el IRS podrá recibir correo y depositar los pagos de impuestos recibidos, generalmente la agencia no responderá a la correspondencia en papel .

si bien el IRS podrá recibir correo y depositar los pagos de impuestos recibidos, generalmente . Verificación de ingresos: el Servicio exprés de verificación de ingresos (IVES, por sus siglas en inglés) del IRS continuará disponible.

el Servicio exprés de verificación de ingresos (IVES, por sus siglas en inglés) del IRS continuará disponible. Grupos exentos de impuestos: el IRS no procesará solicitudes o determinaciones para planes de pensiones o estatus exentos de impuestos.

el IRS o estatus exentos de impuestos. Actividades de cumplimiento: las tareas de investigación criminal continúan durante este período, al igual que la labor de cumplimiento relacionada con la protección de los plazos de prescripción.

El IRS anunció que sus servicios limitados afectarán a determinadas funciones hasta que el gobierno vuelva a abrir Freepik

La nueva medida de Trump que afecta al IRS

La administración actual informó recientemente que el sistema Direct File, que sirve para presentar declaraciones de impuestos de forma gratuita, no estará disponible para el próximo año.

La funcionaria de la agencia, Cynthia Noe, reveló la medida a través de un correo electrónico. "IRS Direct File no estará disponible en la temporada de 2026. No se ha fijado ninguna fecha de lanzamiento futura“, expresó en declaraciones retomadas por ABC News.

La administración Trump decidió cerrar el Direct File del IRS que servía para presentar declaraciones de impuestos de manera gratuita (AP Foto/Susan Walsh, archivo)

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, que también participa del IRS, añadió sobre el programa: “No se utilizaba mucho. Creemos que el sector privado puede ofrecer un mejor servicio“.

De acuerdo con un informe del Centro para los Derechos del Contribuyente, basado en datos del IRS, 296.531 contribuyentes presentaron declaraciones aceptadas para el año fiscal 2025 mediante Direct File. La cifra fue superior al 2024, cuando se presentaron 140.803.