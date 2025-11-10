El IRS cambia para siempre: el servicio que ya no estará disponible en 2026

El gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, confirmó que una herramienta clave del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) dejará de estar disponible para la declaración de 2026. La administración federal dio detalles de los motivos que desencadenaron en esta decisión.

Qué servicio dejará de operar en el IRS para la declaración de 2026

“Direct File ya está cerrado”, se indicó en el sitio web oficial del IRS, mientras la administración de Trump advirtió que el sistema electrónico para presentar la declaración de impuestos de forma gratuita no se ofrecerá para el año 2026.

Los contribuyentes no contarán con este servicio en la declaración de impuestos de 2026 Freepik

La página oficial del organismo indicó que pronto se brindará más información. Por su parte, la funcionaria Cynthia Noe comunicó la decisión esta semana por correo electrónico -según consignó AP- y aclaró que “no se ha fijado ninguna fecha de lanzamiento futura” para el servicio.

Direct File estaba disponible en 25 estados de EE.UU. y permitía realizar la declaración de impuestos de forma gratuita y en línea, con el objetivo de otorgar una mayor seguridad en el proceso.

El mensaje que aparece en el sitio web del IRS sobre el programa IRS.gov

El programa se lanzó en 2024 como piloto, bajo la administración de Joe Biden, luego de que el gobierno encargara al IRS una investigación sobre la creación de un sistema de presentación directa. El presupuesto fue financiado bajo la Ley de Reducción de la Inflación de 2022.

Cómo afecta la eliminación de este servicio del IRS a los contribuyentes

A través de una cuenta en el IRS, los usuarios podían acceder al sistema electrónico al proporcionar su número del Seguro Social o de identificación personal del contribuyente (ITIN). La apertura para realizar la declaración de impuestos 2025 en este servicio culminó el 15 de octubre pasado.

Los datos oficiales del organismo, detallados por la agencia, señalaron que 296.531 contribuyentes presentaron declaraciones de impuestos aceptadas para el año fiscal 2025 a través del sistema de presentación directa. Este año registró un notable incremento con respecto a 2024, cuando fueron 140.803.

El gobierno de Trump anunció la eliminación de este servicio del IRS Freepik

En tanto, un contribuyente estadounidense promedio suele destinar alrededor de 140 dólares al año al preparar la declaración de impuestos.

Los solicitantes elegibles tenían que cumplir los requisitos de vivir y trabajar en uno de los estados participantes del proyecto y haber declarado ciertos ingresos, créditos y deducciones. Entre ellos, se encontraban Florida, Illinois, Nueva York, Pensilvania, California y Texas.

Por qué el gobierno de EE.UU. eliminará este servicio del IRS en 2026

El programa recibió críticas constantes de legisladores republicanos desde su implementación en la era de Biden. Los argumentos se basaron en “un despilfarro del dinero de los contribuyentes”, dado que existían otros programas gratuitos (como Free File del IRS) para realizar la declaración de impuestos, así como de empresas comerciales de preparación.

Por su parte, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, expresó que hay “mejores alternativas” al sistema de Direct File para realizar la declaración de impuestos anual. “No se utilizaba mucho”, dijo. Y añadió que “el sector privado puede ofrecer un mejor servicio”.