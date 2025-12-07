El IRS lanza una actualización sobre el programa piloto de US$1000 para las “Cuentas Trump”

El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) emitieron una guía inicial sobre las nuevas Cuentas Trump (Trump Accounts), que es un sistema de jubilación individual establecido bajo la legislación Working Families Tax Cuts para menores de 18 años. La financiación incluye una contribución piloto de 1000 dólares para los niños elegibles.

Cómo funcionan las nuevas Trump Accounts para menores

Según el comunicado del IRS, la Notice 2025-68 proporciona una visión general de cómo funcionan las Trump Accounts y aclara aspectos que van desde la creación de las cuentas hasta los aportes, las reglas de inversión, los retiros y la coordinación con otros tipos de cuentas individuales de jubilación (IRA, por sus siglas en inglés).

La medida establece que cualquier persona puede abrir una cuenta Trump a nombre de un menor de 18 años Archivo/Freepik

Años importantes para la elegibilidad en las Trump Accounts

El aviso indica que se puede abrir una Cuenta Trump en nombre de cada niño para quien se hace una elección, que debe realizar un padre o tutor.

El niño no debe haber cumplido 18 años antes del final del año calendario en que se le inscribe al programa.

Las contribuciones a las Cuentas Trump no pueden realizarse antes del 4 de julio de 2026.

El gobierno federal hará una contribución única de 1000 dólares a la cuenta de cada niño elegible, siempre y cuando sea ciudadano estadounidense y haya nacido entre el 1° de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

El dinero podrá ser retirado cuando los beneficiarios cumplan 18 Freepik

Cómo funcionan las contribuciones de las Cuentas Trump

Límites anuales: otras personas podrán realizar contribuciones hasta un límite agregado de US$5000 por año.

otras personas podrán realizar contribuciones hasta un límite agregado de US$5000 por año. Ciertas entidades gubernamentales y organizaciones benéficas pueden realizar contribuciones generales calificadas si se otorgan a una clase calificada de beneficiarios de la cuenta.

Un empleador puede contribuir a la Cuenta Trump del empleado o de su dependiente hasta US$2500 por año (que se descuentan del límite anual de US$5000)

Los límites de contribución anual se relacionan a la inflación y se ajustarán a partir de 2027.

Cuándo se podrá hacer el retiro de fondos

La estructura de las Trump Accounts está pensada para el largo plazo. En consecuencia, el organismo explicó que los montos “generalmente no pueden retirarse antes del 1° de enero del año calendario en el cual el niño cumpla 18 años”.

El IRS anunció los detalles sobre las cuentas Trump para niños Freepik

A partir de ese momento, las cuentas pasarán a ser tratadas como un IRA tradicional, con las mismas reglas que rigen para ese instrumento.

Asimismo, sobre las inversiones, los fondos en las Cuentas Trump deben invertirse en ciertos fondos mutuos o fondos cotizados en bolsa (ETF) que sigan el S&P 500 u otro índice de acciones estadounidense.

¿Cuándo comenzará el programa piloto de las Cuentas Trump?

El aviso también indica que el IRS publicó un borrador del Formulario 4547, Trump Account Election(s), que será utilizado para establecer la cuenta y para inscribirse en el programa piloto una vez que esté finalizado.