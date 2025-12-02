El trámite clave del IRS que los contribuyentes deben completar antes del 31 de diciembre

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) advirtió de un trámite crucial que deben realizar ciertos contribuyentes antes de la fecha límite del 31 de diciembre. Se trata de un retiro anual que puede derivar en multas fiscales si no se completa a tiempo.

Quiénes deben hacer el trámite del IRS antes del 31 de diciembre

La Distribución Mínima Requerida (RMD, por sus siglas en inglés) es un movimiento de retiro de un monto en las cuentas de jubilación con impuestos diferidos, a partir de los 73 años. La fecha límite establecida por el IRS es el 31 de diciembre, a excepción del primer año, que se fija el 1º de abril.

El IRS dio detalles de las cuentas a las que les corresponde realizar el RMD Google Maps

El organismo gubernamental indicó que los contribuyentes pueden retirar un importe mayor al mínimo requerido y que las extracciones se reflejarán en los ingresos tributables, excepto aquellos montos que fueron gravados o que puedan percibirse libres de impuestos.

Los planes del IRS sujetos al retiro del RMD son:

IRA (cuenta de jubilación individual) tradicionales.

Cuentas IRA SEP.

IRA simples.

Planes 401 (k).

403 (b).

457 (b).

Planes de participación en las ganancias.

Ciertos planes de contribución definida.

Beneficiarios de una cuenta IRA Roth, tras el fallecimiento del titular.

Si un contribuyente cumplió 73 años en 2025, el RMD debe realizarlo por primera vez el 1º de abril de 2026 Freepik

Esta norma implica que aquellos contribuyentes que cumplan 73 años en 2025 deben realizar su primera RMD el 1º de abril de 2026, mientras que aquellos que no vayan a presentar este trámite por primera vez tienen la fecha límite hasta el 31 de diciembre de este año.

Cómo se calcula la distribución mínima requerida del IRS

La agencia federal explicó que el RMD se calcula en base al saldo de la cuenta al final del año calendario anterior y se divide entre un período de distribución que se detalle en función de cada caso en la Tabla Uniforme de Vida.

Es decir, la cantidad de retiro resulta de una división del saldo que presente la cuenta de jubilación correspondiente en el año pasado por un factor de esperanza de vida que varía según la edad y cuyos valores están indicados en la tabla proporcionada por el IRS.

(Archivo) Cuál es el monto de retiro mínimo para ciertos contribuyentes del IRS antes de que termine 2025 (AP Foto/Susan Walsh, archivo)

Por ejemplo, si un contribuyente presentó un saldo en la cuenta de 100 mil dólares y cumplió 73 años en 2024 (con el índice de la tabla uniforme de vida en 26,5), su RMD sería de US$3773,58.

Cuáles son las sanciones por no realizar la RMD anual del IRS antes del 31 de diciembre

El IRS advirtió a los contribuyentes que no realicen el RMD antes de la fecha límite que pueden enfrentar multas fiscales. Si los titulares que deben ejecutar este movimiento en sus cuentas no lo hacen o los retiros no son lo suficientemente grandes, pueden estar sujetos a impuestos especiales, como:

Del 25% del monto no distribuido.

del monto no distribuido. Del 10% si se hace una corrección y se retira dentro de los dos años.

En tanto, los contribuyentes que tengan que declarar un impuesto especial ante el IRS tienen que completar y presentar el formulario 5329, denominado “Impuestos adicionales sobre planes calificados (incluidas las IRA) y otras cuentas con ventajas fiscales”.