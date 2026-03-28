El IRS revela cómo usa la IA en esta temporada de impuestos

En los últimos años, en medio del auge de nuevas tecnologías, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) comenzó a usar la inteligencia artificial (IA) en sus procesos. En un reciente informe, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés) explicó cómo la agencia aprovecha la herramienta para optimizar sus funciones, tanto en lo que respecta a la atención ciudadana como a la detección de fraudes.

Cómo el IRS usa la IA en la temporada de impuestos 2026

Con el objetivo de transformar su relación con los ciudadanos estadounidenses y optimizar sus procesos internos, el IRS contaba con 126 casos de uso de IA activos hasta el verano boreal pasado. Según un comunicado en la página web de la GAO, se clasificaban en tres categorías principales:

Servicios al contribuyente

Eficiencia operativa

Cumplimiento tributario y detección de fraudes

Los empleados del IRS utilizan la IA para responder con mayor rapidez a las preguntas más frecuentes de los contribuyentes y optimizar la carga de trabajo Imagen ilustrativa generada con IA

La mayoría de estas aplicaciones aún estaban en desarrollo hasta el verano pasado, pero otras ya funcionaban. De acuerdo con el informe, algunos de los ejemplos del trabajo de la IA en el IRS incluyen:

Responder con mayor rapidez a las preguntas frecuentes de los contribuyentes: los asistentes de voz y los chatbots permiten a los ciudadanos obtener información sobre sus cuentas, el estado de sus reembolsos, los saldos pendientes, los planes de pago y otras consultas rutinarias. Esto podría liberar al personal para que se encargue de las dudas más complejas de las personas.

los asistentes de voz y los chatbots permiten a los ciudadanos obtener información sobre sus cuentas, el estado de sus reembolsos, los saldos pendientes, los planes de pago y otras consultas rutinarias. Esto podría liberar al personal para que se encargue de las dudas más complejas de las personas. Modernizar la tecnología: el IRS cuenta con sistemas informáticos muy antiguos, entre los que se incluye uno que utiliza un lenguaje de programación de hace 60 años. Varias herramientas de IA buscan ayudar a la agencia a comprender ese código antiguo y reescribirlo en lenguajes modernos. Las autoridades afirmaron que esto les permitirá actualizar sus sistemas informáticos mucho más rápido que sin la herramienta.

el IRS cuenta con sistemas informáticos muy antiguos, entre los que se incluye uno que utiliza un lenguaje de programación de hace 60 años. Varias herramientas de IA buscan ayudar a la agencia a comprender ese código antiguo y reescribirlo en lenguajes modernos. Las autoridades afirmaron que esto les permitirá actualizar sus sistemas informáticos mucho más rápido que sin la herramienta. Priorizar la carga de trabajo: se utiliza la inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de datos fiscales y de otro tipo, con el fin de ayudar al personal a identificar las tareas prioritarias. La IA también contribuye a identificar las declaraciones con mayor riesgo de incumplimiento de la legislación fiscal y que podrían requerir atención inmediata.

El futuro de la IA en el IRS frente al desafío presupuestario

Según el informe, los funcionarios planean “seguir utilizando y ampliando” el uso de la IA para encontrar nuevas formas de mejorar la experiencia del contribuyente y las operaciones de la agencia.

Pese a estas intenciones, la financiación comprende un obstáculo para el propósito de la agencia. Esto se debe a situaciones particulares:

En 2022, el IRS recibió US$79.400 millones para modernizar sus operaciones , lo que incluye la implementación de inteligencia artificial. Leyes posteriores redujeron la cifra a US$25.900 millones . En consecuencia, los trabajadores federales deberán evaluar qué herramientas ofrecen el mayor retorno de la inversión .

, lo que incluye la implementación de inteligencia artificial. Leyes posteriores . En consecuencia, los trabajadores federales deberán evaluar . En 2025, la agencia perdió aproximadamente el 20% de su personal, como parte de las políticas de reducción presupuestaria. Estas importantes disminuciones de plantilla podrían afectar gravemente la capacidad del IRS para desarrollar y utilizar la IA.

El IRS planea seguir utilizando la IA en los siguientes años, pero enfrenta un complejo panorama presupuestario Archivo

Según la GAO, para superar estos desafíos, el IRS podría tomar ciertas medidas que llevarían a mejorar sus esfuerzos. Una de las alternativas que propone la agencia independiente corresponde a mejorar la calidad de la información en su inventario de usos de la IA.

A su vez, la GAO propuso cambios para optimizar su supervisión general. Esto incluye cómo se gestionan las inversiones en inteligencia artificial en toda la agencia y cómo se garantiza que el uso de la herramienta contribuya a los objetivos institucionales.

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El uso de la IA en el gobierno federal en 2026 y preocupaciones de privacidad

Además de la implementación de nuevas herramientas por parte del IRS, según otra investigación de la GAO, la Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés) utiliza la IA para conectar mejor a los candidatos con oportunidades laborales que se ajusten a sus habilidades.

Pese a que el uso de la IA representa un avance tecnológico para el gobierno, la agencia remarca que supone los siguientes desafíos de privacidad:

Facilita la comparación de información procedente de múltiples conjuntos , lo que puede revelar datos personales sensibles sobre personas que antes eran anónimas.

, lo que puede revelar datos personales sensibles sobre personas que antes eran anónimas. Permite reutilizar datos , lo que posibilita que agencias gubernamentales, empresas y otras organizaciones aprovechen esta información para fines distintos a los originales. Por ejemplo, las compañías podrían usar las declaraciones de impuestos para comercializar productos a precios específicos.

, lo que posibilita que agencias gubernamentales, empresas y otras organizaciones aprovechen esta información para fines distintos a los originales. Por ejemplo, las compañías podrían usar las declaraciones de impuestos para comercializar productos a precios específicos. Puede utilizarse para generar, de forma intencionada o no intencionada, información falsa, como los deepfakes, o resultados inexactos.

Para mitigar el impacto negativo, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) emitió directrices que orientan a las agencias sobre cómo proteger la privacidad al usar la IA.

No obstante, la investigación de la GAO sostiene que esta guía tiene vacíos que no permiten abordar las principales problemáticas. Por este motivo, según el informe, se necesita más trabajo para proteger la información sensible de las personas.