La regla del IRS para obtener un cheque de US$500, que aplica a personas de entre 18 y 24 años: requisitos

Con la temporada de presentación de declaraciones en marcha, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) dispone de un beneficio para ciertos contribuyentes. Los padres cuyos hijos tengan entre 18 y 24 años pueden reclamar un cheque de 500 dólares, pero para hacerlo deben cumplir con ciertos requisitos. Además, otra norma permite obtener deducciones si un contribuyente deja a su hijo al cuidado de otra persona para trabajar o buscar empleo.

Quiénes aplican a la regla del IRS que entrega un cheque de hasta US$500

Las personas que no cumplen con los requisitos para solicitar el Crédito Tributario por Hijos o el Crédito Tributario Adicional por Hijos, pueden calificar para el Crédito por Otros Dependientes. El importe máximo del pago del IRS es de US$500 por cada dependiente.

Los contribuyentes pueden reclamar el cheque de hasta US$500 al IRS si su hijo cumple determinadas condiciones

Según el sitio web oficial del IRS, la suma comienza a disminuir si los ingresos brutos ajustados del contribuyente superan los US$200 mil (US$400 mil para matrimonios que presentan declaración conjunta).

Para que una persona pueda reclamar a su hijo como dependiente, este debe cumplir con los siguientes requisitos:

Debe ser menor de 19 años o un “estudiante” menor de 24 años al final del año calendario.

al final del año calendario. Tiene que ser ciudadano estadounidense , nacional estadounidense o residente legal en Estados Unidos.

, en Estados Unidos. Debe tener un número de Seguro Social, un Número de Identificación Fiscal Individual (ITIN) o un Número de Identificación Fiscal por Adopción (ATIN).

La agencia indica que no hay límite de edad si el hijo del contribuyente tiene una discapacidad “permanente y total” o cumple con los requisitos para ser familiar dependiente .

Padres divorciados: cómo funciona en estos casos la regla del IRS que entrega un cheque de hasta US$500

La página web del IRS indica que una persona solo puede ser dependiente de un contribuyente durante un año fiscal. Por este motivo, en el caso de los padres separados, no pueden presentar ambos a su hijo para este beneficio, sino que solo puede hacerlo uno de los dos.

En líneas generales, el hijo puede ser dependiente del padre o madre que tenga la custodia. Esto corresponde a aquel con quien el joven vivió durante el período más prolongado del año.

La regla del IRS para reclamar el cheque de US$500 en el caso de padres separados

Sin embargo, el niño será considerado como hijo calificado del padre o madre que no tiene la custodia si se aplica la regla especial para hijos de padres divorciados o separados (o padres que viven separados). Esta norma requiere, entre otras cosas, que se cumplan las dos condiciones siguientes:

El padre o madre custodio firma el Formulario 8332, Liberación/Revocación de la Liberación del Reclamación de Exención para el Niño por Parte del Padre o Madre Custodio, o una declaración sustancialmente similar.

El contribuyente que no tiene la custodia adjunta el Formulario 8332 o una declaración similar a su declaración de impuestos.

Si el progenitor con la custodia renuncia a la exención fiscal por un hijo, el progenitor sin la custodia puede reclamarlo en su declaración y calificar así para el Crédito Tributario por Hijos o el Crédito por Otros Dependientes.

No obstante, es importante considerar que el progenitor sin la custodia no puede reclamarlo para solicitar otros beneficios:

Estado civil de cabeza de familia.

Crédito por Ingresos del Trabajo.

Crédito por Gastos de Cuidado de Hijos y Dependientes.

Exclusión por cuidado de dependientes.

La regla del IRS que permite solicitar un cheque para abordar el gasto del cuidado de hijos

Otra norma de la agencia encargada de recaudar los impuestos puede beneficiar a los padres que dejan a sus hijos al cuidado de una persona para poder trabajar o buscar empleo.

Los contribuyentes pueden reclamar deducciones al IRS si son padres que dejaron a su hijo al cuidado de otra persona para buscar trabajo

Esta regla, conocida como Crédito por Gastos de Cuidado de Niños y Dependientes, puede reducir el impuesto federal sobre la renta en la declaración. Para aplicar, el contribuyente debe cumplir ciertos requisitos:

Tener ingresos propios (y su cónyuge también, si declaran en conjunto).

Haber gastado dinero por el cuidado de un hijo u otra persona dependiente para poder trabajar o buscar trabajo activamente.

Poder identificar en la declaración de impuestos a la persona o entidad que brindó el servicio de cuidado.

Presentar la declaración con un estado civil válido: soltero, cabeza de familia, cónyuge sobreviviente calificado o casado que declara en conjunto (salvo excepciones específicas).