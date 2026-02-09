El jugador latino de la NFL que aprendió fútbol americano en México y ahora ganó el Super Bowl

El Super Bowl LX 2026 contó con una importante representación latina con el show de medio tiempo de Bad Bunny, pero dentro del campo de juego también hubo participación. En el plantel del equipo campeón de los Seattle Seahawks estuvo Elijah Arroyo, tight end seleccionado en la segunda ronda del Draft 2025. Además, hubo otros deportistas con raíces latinoamericanas en el evento.

El jugador de ascendencia mexicana que fue campeón del Super Bowl 2026

En el inicio de 2025, Arroyo fue seleccionado en la segunda ronda del draft de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés). De herencia mexicana, el tight end (ala cerrada) participó de 13 partidos a lo largo de la temporada del año pasado, con algunas actuaciones destacadas y un touchdown.

El jugador participó de 13 partidos en la temporada de 2025 para los Seattle Seahawks @elijaharroyo__

Si bien su rol estuvo limitado debido a su corta trayectoria, a sus 22 años, el jugador de ascendencia mexicana ganó atención como uno de los representantes latinos del deporte.

El enfrentamiento del domingo llegó luego de una lesión en su rodilla, que ocurrió en la semana 14 de la temporada regular durante el partido contra los Atlanta Falcons.

Fue colocado en la lista de reserva de lesionados a mediados de diciembre de 2025, lo que lo dejó fuera de los últimos cuatro partidos de la temporada regular y también de la primera ronda de los playoffs.

Pese a que no ingresó en el duelo frente a los New England Patriots, fue uno de los representantes de origen latino dentro del plantel campeón.

De jugar en las piedras al Super Bowl

Nacido en Orlando, en Florida, Arroyo tiene ascendencia mexicana y lleva la bandera en alto, como lo demostró en el último partido.

Fue precisamente en México donde aprendió los conceptos básicos del fútbol americano. “El campo era una locura”, dijo en una entrevista publicada en la página de los Seahawks al recordar uno de los partidos que jugó: “Ni siquiera había césped. Solo había piedras y tierra. Había perros callejeros caminando por el campo. Los padres recogían vidrios rotos, como botellas de cerveza antes del partido”.

Elijah Arroyo comenzó su carrera en Cancún, México Seahawks

El jugador está además orgulloso de sus raíces y reconoce la importancia de su preparación inicial: “Siento que esos primeros años fueron los que realmente fortalecieron mi confianza como jugador de fútbol americano”, señaló. “Esos son los primeros años en el fútbol americano, así que es cuando descubres quién eres como jugador, tus fortalezas y debilidades. Siento que de ahí viene mi confianza, simplemente jugando (en México)”.

En esa misma entrevista que dio en 2025, el jugador se sinceró sobre su herencia latina: “Sobre todo poder tener un apellido mexicano, poder representar a la gente de México y simplemente saber que represento algo más grande que yo. Es algo que me llena de orgullo”.

El jugador tuvo un paso por el fútbol americano universitario con los Miami Hurricanes en la Universidad de Miami entre 2021 y 2024.

El jugador nació en Orlando, Florida, y vivió durante cinco años en México @elijaharroyo__

En sus primeras temporadas enfrentó lesiones y tiempos limitados de juego, pero logró destacarse en 2024. Durante ese año, registró 35 recepciones para 590 yardas y siete touchdowns, lo que lo llevó a ser incluido en el segundo equipo All-ACC (Atlantic Coast Conference), según el sitio web oficial de los Seattle Seahawks.

Al ser presentado para la temporada de 2025, Arroyo declaró: “Soy un competidor de élite. Si ves las grabaciones, sabes exactamente lo que me espera; es un esfuerzo tremendo y, en general, doy todo de mí”.

Los latinos que participaron del Super Bowl LX 2026 en California

Arroyo no fue el único presente. Junto a él estuvo Julian Love, quien tuvo una actuación destacada para Seattle y también es de ascendencia hispana.

Seattle Seahawks consiguió la consagración en el Super Bowl LX @NLFMX

Sobre el verde césped, el pateador Andrés “Andy” Borregales se convirtió en el primer jugador nacido en Venezuela en disputar un Super Bowl, en representación de los New England Patriots.

El equipo también contó con la participación de Christian González, esquinero de padre colombiano que se consolidó como una de las figuras de la última temporada.