El loft de Manhattan que cuesta millones de dólares pero tiene un inquilino que paga un monto irrisorio

escuchar

Un loft de 538 metros cuadrados, tres dormitorios y tres cuartos de baño, ubicado en Greenwich Village, Manhattan, se puso a la venta por cuatro millones de dólares. No obstante, el anuncio advierte que actualmente un inquilino ocupa el espacio y que paga poco más de US$2000 de alquiler por mes, lo que no cubre ni siquiera los gastos comunes de la propiedad. Quien desee adquirir la vivienda, deberá aceptar al huésped y no podrá aumentar la tarifa debido a la normativa de la ciudad de Nueva York.

La oferta fue publicada en Compass, un sitio experto en bienes raíces. Ahí se detalla que el inquilino cubre un total de US$2346 mensuales y que podrá renovar su contrato hasta que él lo desee, sin importar si la propiedad cambia de dueño. Además, las leyes que rigen a la Gran Manzana también le imponen límites al aumento anual de su alquiler.

La vivienda fue listada desde hace más de dos meses y está dirigida “solamente a inversionistas”, según detalla el portal. Los agentes inmobiliarios a cargo de la transacción han descrito la oferta como “una rara oportunidad”. En la publicación también se señala que los gastos comunes del espacio rondan los US$2802 mensuales, mientras que los impuestos por este mismo período son de US$5500, cifras imposibles de pagar con el actual alquiler del huésped.

El huésped paga poco más de US$2000, lo que no cubre ni siquiera los gastos comunes de la propiedad Compass

Steven Hochberg, el abogado que representa a los vendedores, declaró para Bloomberg que el inquilino ha permanecido en ese lugar desde 1980, con la conversión del edificio a condominios. El precio de US$4 millones implica que cada metro cuadrado se vende por US$7421, una tarifa superior al costo medio en Manhattan, establecido en US$2119 durante los primeros meses de este año, según un informe de la inmobiliaria Douglas Elliman. El edificio, que se ubica en la 12 East 12th Street, se construyó en 1907 y tiene 12 plantas. Cerca del sitio se encuentran nueve escuelas, entre las que resaltan PS 41 Greenwich Village, Middle 297 y Nyc Lab Ms For Collaborative Studies.

La propiedad se encuentra en Greenwich Village, Manhattan Compass

¿Cuál es el precio promedio en Manhattan?

El alquiler promedio de un departamento en Manhattan es de US$4614. La tarifa varía según varios factores, como la ubicación, el tamaño y la calidad del inmueble, detalla Rent Cafe, un portal experto en el tema. Por lo regular, una vivienda de ese precio tendrá una extensión aproximada de 65 metros cuadrados, aunque este número depende del tipo de unidad, con alternativas económicas y de lujo tanto para casas como para departamento. Los estudios son los más pequeños y asequibles.

Los barrios menos costosos de Manhattan son:

Marble Hill, con un alquiler promedio de US$1761.

Washington Heights, con un alquiler promedio de US$2370.

Inwood, con un alquiler promedio de US$2464.

Randalls and Wards Islands, con un alquiler promedio de US$2470.

Ellis Island, con un alquiler promedio de US$3093.

East Harlem, con un alquiler promedio de US$3118.

En contraste, los barrios más caros son Little Italy, TriBeCa y Battery Park City, con tarifas que van desde los US$6032 a los US$6057. Mientras que los más populares se encuentran cerca de la tarifa promedio, como East Village (US$4575), Yorkville (US$4744) y Lenox Hill (US$4582).

LA NACION