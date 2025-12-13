El mapa de The Old Farmers Almanac con las temperaturas y nevadas para Navidad 2025 en Estados Unidos

La semana de Navidad de 2025 tendrá un escenario climático diverso en Estados Unidos, según el informe y los mapas elaborados por The Old Farmer’s Almanac. Este pronóstico reúne las condiciones previstas desde los días previos a la festividad hasta el fin de semana posterior, con detalles sobre nieve, lluvias, temperaturas y visibilidad en carreteras.

Nieve y frío en Navidad: qué regiones de EE.UU. tendrán condiciones invernales

Los datos muestran que el norte de EE.UU. experimentará escenarios invernales con nieve y temperaturas muy bajas. El mapa de The Old Farmer’s Almanac presenta una división clara entre estas zonas frías y las áreas más estables con cielos despejados.

Según la información provista por el Old Farmer’s Almanac para la semana de Navidad de 2025, el pronóstico y los mapas de viaje destacan condiciones variadas en EE.UU. Old Farmer’s Almanac

Estos son los sectores de EE.UU. con mayores probabilidades de recibir nevadas en la semana de Navidad:

Noreste: se esperan temperaturas por debajo de lo habitual, con valores descritos como muy fríos.

se esperan temperaturas por debajo de lo habitual, con valores descritos como muy fríos. Medio oeste superior: tendrá un inicio más templado, que luego dará paso a un descenso fuerte en la temperatura, acompañado de chubascos dispersos.

tendrá un inicio más templado, que luego dará paso a un descenso fuerte en la temperatura, acompañado de chubascos dispersos. Los Grandes Lagos: se registrarán descensos notables en los valores térmicos y episodios de nevadas.

se registrarán descensos notables en los valores térmicos y episodios de nevadas. Sector oriental del Valle de Ohio: la nieve podría ralentizar los viajes, especialmente en la víspera de Navidad y durante la festividad.

la nieve podría ralentizar los viajes, especialmente en la víspera de Navidad y durante la festividad. Panhandle de Alaska: comenzará la semana con un ambiente muy frío y tormentas de nieve, mientras que el resto del estado tendrá ráfagas de viento fuertes.

La tendencia incluye precipitaciones en forma de nieve, chubascos intermitentes y vientos que complicarán los desplazamientos terrestres y aéreos.

Los mapas indican que las condiciones invernales difíciles se concentrarán en el norte y el este de EE.UU. Freepik

Dónde predominará el sol y un clima más templado en EE.UU. para Navidad

Los mapas señalan que el sur de EE.UU. tendrá condiciones favorables para viajar, con cielos despejados en gran parte del corredor atlántico, el sudeste y Florida. En el Estado del Sol, el ambiente será ligeramente frío en comparación con su tendencia habitual, pero sin lluvias previstas.

En tanto, el sudeste experimentará una semana con temperaturas más templadas y sin precipitaciones relevantes. Esto favorecerá tanto la movilidad por carretera como actividades al aire libre durante los días festivos.

En el centro-sur de EE.UU., desde la región del Heartland hasta Texas y Oklahoma, predominará el sol. Esta zona registrará temperaturas cálidas, lo que permitirá un tránsito estable durante la mayor parte del periodo.

El Desierto del Suroeste, que abarca principalmente California, Arizona, Nevada, Utah y Nuevo México, tendrá un ambiente cálido y estable, con sol durante buena parte de la semana. No obstante, se prevén algunas lluvias aisladas en la segunda mitad del periodo que podrían generar humedad en algunas rutas.

La Navidad en Florida presentará condiciones frías (para sus estándares) pero soleado Freepik

Las Altas Llanuras comenzarán con condiciones cálidas, pero hacia el final de la semana podrían aparecer lluvias o nevada ligera. Esto requiere precaución, especialmente durante los retornos posteriores a la celebración.

Clima en el Pacífico para Navidad: lluvias al norte y cielos despejados al sur

En el Noroeste del Pacífico, el pronóstico indica lluvias principalmente en el sector norte antes de Navidad. Más adelante, se espera una transición hacia condiciones más secas. Las rutas del sur de esta zona tendrán una semana más estable, con cielos despejados.

El Pacífico Suroeste registrará temperaturas templadas en el norte y valores más cálidos en el sur, con sol durante los primeros días. Luego, podrían aparecer lluvias que compliquen los viajes de regreso.