El pedido de auxilio de Brittney Griner desde Rusia a Joe Biden: “Estoy aterrada de estar aquí para siempre”

Tras meses de detención en Rusia, alejada de su país y con escasas posibilidades de comunicación con sus seres queridos, la dos veces campeona olímpica, Brittney Griner, ha lanzado un grito desesperado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que intervenga en favor de su liberación. Organizaciones en defensa de los derechos humanos, colegas deportivos y aficionados han clamado en el mismo sentido, pero el tiempo sigue corriendo y el juicio en su contra acaba de empezar en un tribunal de Moscú.

“Mientras me siento aquí en una prisión rusa, sola con mis pensamientos y sin la protección de mi esposa, familia, amigos, camiseta olímpica o cualquier logro, estoy aterrada de quedarme aquí para siempre”, escribió a mano en la misiva publicada el 4 de julio, a propósito de la celebración del Día de la Independencia de su país, a través de su agencia de representación. Griner fue detenida el 17 de febrero en el aeropuerto de Sheremetyevo, acusada por supuestamente transportar aceite de cannabis entre sus pertenencias, mientras se dirigía para competir en Rusia con el UMMC Ekaterinburg durante el receso de la WNBA, competencia de la que es estrella.

Brittney Griner, estrella de la WNBA y dos veces medallista de oro olímpica, es llevada a una corte para una audiencia, en Jimki, en las afueras de Moscú, Rusia, el lunes 27 de junio de 2022. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko)

“El 4 de julio, nuestra familia normalmente honra el servicio de aquellos que lucharon por nuestra libertad, incluido mi padre, que es un veterano de la guerra de Vietnam. Me duele pensar en cómo suelo celebrar este día porque la libertad significa algo completamente diferente para mí este año”, añadió la también activista en la carta que la Casa Blanca confirmó haber recibido sin revelar cómo llegó hasta ellos desde la prisión.

Sin embargo, Brittney no solo abogó por ella, también por otros detenidos que sufren en prisión: “Me doy cuenta de que está lidiando con muchas cosas, pero no se olvide de mí y de los otros detenidos estadounidenses. Haga todo lo que pueda para traernos a casa. Voté por primera vez en 2020 y voté por usted. Creo en usted. Todavía tengo mucho bien que hacer con mi libertad que puede ayudar a restaurar. ¡Extraño a mi esposa! ¡Extraño a mi familia! ¡Extraño a mis compañeras de equipo! Me mata saber que están sufriendo tanto en este momento. Estoy agradecida por todo lo que pueda hacer en este momento para llevarme a casa”.

Brittney Griner fue la primera atleta abiertamente gay en ser patrocinada por la firma deportiva Nike Guetty Images

El Gobierno de Joe Biden ha reiterado su apoyo en diversas ocasiones ante las protestas constantes que exigen su liberación por considerarla una presa política en medio de los conflictos internacionales que atraviesan Estados Unidos y Rusia, más tensos a partir de la invasión a Ucrania en febrero. Y también lo hicieron tras esta carta que no tardó en hacerse viral por el dolor en sus palabras. En un comunicado para CNN, la portavoz del Consejo de Seguridad, Adrienne Watson, dijo que las autoridades se han mantenido cercanas a la familia de Brittney, especialmente con su esposa, para coordinar próximas acciones.

Cherelle Griner, su esposa, ha sido crítica de la falta de reacción del Gobierno estadounidense mientras los días siguen corriendo en prisión. “Desafortunadamente, tengo que presionar a las personas para que se aseguren de que las cosas que me dicen también coincidan con sus acciones, por lo que ha sido lo más difícil de equilibrar porque no puedo descansar. Son más de 130 días y BG todavía no regresa”, declaró para el mismo medio previo al inicio del juicio.