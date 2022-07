Empieza en Rusia el juicio contra la basquetbolista estadounidense Brittney Griner: de qué se la acusa

Brittney Griner pasó de ser considerada una de las mejores basquetbolistas del mundo a ser enjuiciada en Moscú en un momento álgido de la relación entre Estados Unidos y Rusia, a meses de haberse iniciado la invasión a Ucrania. El juicio comienza este viernes y el gobierno estadounidense defiende que se trata de una detención indebida motivada por los conflictos políticos entre ambas naciones.

El 17 de febrero, precisamente una semana antes de la invasión rusa a Ucrania, Griner aterrizó en el aeropuerto de Sheremetyevo, cerca de Moscú, y llegó hasta ese lugar para jugar con el UMMC Ekaterinburg, equipo de la liga profesional de dicho país, durante la temporada baja de la WNBA. Se trata de una práctica común entre las basquetbolistas que aprovechan el receso para buscar un ingreso más alto del que ganan en Estados Unidos y mantenerse activas.

La basquetbolista Brittney Griner está detenida en Rusia desde febrero, acusada por portación de drogas

Las imágenes de las cámaras de videovigilancia del aeropuerto, ahora virales, muestran a Griner poniendo su equipaje sobre la banda de seguridad y, tras un corte en el video, se la ve sentada junto a un agente que revisa algunos equipajes y mueve la cabeza como muestra de desaprobación. La siguiente aparición de la deportista es en una foto de corte policial en los medios locales.

La basquetbolista Brittney Griner se enfrenta a una condena de diez años de prisión, si es declarada culpable por las autoridades en Rusia captura televisión rusa - captura televisión rusa

Las autoridades rusas la acusaron de portación de drogas. Un mes después, el señalamiento fue más específico: argumentan haber hallado cartuchos de vapeo con aceite de cannabis en su equipaje. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos considera que la basquetbolista es una presa política e incluso congresistas han exigido su liberación. Su familia, amigos, fanáticos del básquetbol, colegas y medios estadounidenses se han unido bajo el hashtag “Free Brittney” para reclamar lo que ven como una detención injusta.

Los esfuerzos para conseguir su liberación no han dado resultado. Organizaciones en defensa de los derechos humanos han pedido a Joe Biden su intervención. Sin embargo, desde su detención en febrero, las autoridades han extendido los plazos de prisión preventiva. Esta semana, Jake Sullivan, asesor de seguridad de la Casa Blanca, comunicó a la prensa que “el gobierno de Estados Unidos está activamente comprometido en tratar de resolver este caso y llevar a Brittney a casa”.

Brittney Griner, estrella de la WNBA y dos veces medallista de oro olímpica, es llevada a una corte para una audiencia, en Jimki, en las afueras de Moscú, Rusia, el lunes 27 de junio de 2022. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko)

Pasaron varios meses para que las autoridades rusas se pronunciaran respecto al caso y lo hicieron para defender que no se trata de una rehén sino de una detención legítima: “Intentó introducir sustancias prohibidas al país. Está siendo procesada en virtud de la legislación rusa. No sólo en Rusia existen leyes tan severas en ese terreno. Hay muchos países a los que no se puede viajar con drogas. Eso es perseguido por la ley. Y nosotros no podemos hacer nada”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial ruso, a principios de junio.

De acuerdo con la última información de agencias internacionales, solo permitieron el acceso a dos medios extranjeros en el tribunal de Jimki. Se espera que hoy las autoridades rusas presenten los cargos y establezcan el orden del juicio. Brittney Griner se enfrenta a una pena de hasta diez años de prisión, si es declarada culpable.