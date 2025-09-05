El polémico cambio de nombre del Pentágono con el que Trump quiere advertir a las otras potencias sobre el poder de EE.UU.

Donald Trump resolvió dar un paso que marcará un quiebre en la historia de la política militar de Estados Unidos. Según comentaron varios medios, el presidente republicano firmará este viernes una orden ejecutiva para que el Departamento de Defensa deje de existir bajo esa denominación y vuelva a ser llamado como se lo conocía antes de 1947.

Cómo será el nuevo nombre del Departamento de Defensa impuesto por Trump

La Casa Blanca confirmó que Trump se dispone a rubricar el cambio de nombre en las próximas horas. La decisión está tomada: volverá a llamarse Departamento de Guerra. Con esto, busca proyectar una imagen más combativa y triunfadora del ejército estadounidense frente al mundo, según le confirmaron fuentes a Politico.

El Pentágono volverá al nombre que tenía antes de 1947 Pablo Martinez Monsivais - AP

Para la administración Trump, el concepto de “defensa” resulta insuficiente, ya que transmite una idea meramente reactiva. En palabras del propio mandatario citadas por el medio, “defensa es demasiado defensivo”. “Queremos ser defensivos, pero también ofensivos si es necesario. Así que me pareció un nombre mejor”, enfatizó.

El debate no es menor: en 1947, el entonces presidente Harry Truman había decidido crear el Departamento de Defensa como parte de una reforma estructural que integró al Ejército, la Armada y la recién establecida Fuerza Aérea. Esa reorganización incluyó también el surgimiento del Consejo de Seguridad Nacional y formó las bases del sistema de seguridad de la posguerra.

Los argumentos del gobierno de Trump para el cambio de nombre del Departamento de Defensa

Para Trump y su círculo más cercano, la denominación “Departamento de Guerra” evoca los tiempos de mayor gloria militar. En una conferencia de prensa durante la cumbre de la OTAN en La Haya, el mandatario ya había deslizado que el cambio era necesario para recuperar la esencia de la victoria. “Como Departamento de Guerra, lo ganamos todo”, expresó, en clara alusión a las dos Guerras Mundiales.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, adoptó esa misma postura. En una entrevista en Fox News expresó: “Ganamos la Primera Guerra Mundial y ganamos la Segunda Guerra Mundial, no con el Departamento de Defensa, sino con un Departamento de Guerra. No somos solo defensa, somos ofensiva”.

La administración Trump evalúa cómo superar una etapa en el Congreso GAVRIIL GRIGOROV� - POOL�

Los obstáculos que podría enfrentar Trump para cambiar el nombre del Departamento de Defensa

El proyecto no está exento de complicaciones. Legalmente, el cambio de nombre requeriría una ley del Congreso. De acuerdo con fuentes consultadas por Politico, la Casa Blanca analiza vías alternativas para evitar un debate legislativo que podría trabar la medida.

En paralelo, se abren interrogantes sobre los costos. Rebautizar al Pentágono implicaría modificar el nombre en cientos de agencias, sellos oficiales, papelería, placas, uniformes y señales, tanto en Washington D.C. como en bases alrededor del planeta.

Las estimaciones hablan de miles de millones de dólares, una cifra que chocaría con la propia intención del gobierno de reducir gastos militares.

El respaldo y las críticas a Trump por su intención de modificar el nombre del Departamento de Defensa

Las reacciones políticas no tardaron en llegar. Legisladores demócratas cuestionaron de inmediato la decisión y la calificaron de contradictoria con la insistencia de Trump en ser reconocido como un candidato al Premio Nobel de la Paz. El congresista Darren Soto ironizó en redes sociales: “Trump está rogando por el Premio Nobel de la Paz. Con esto debería ganárselo, ¿no?”.

El, por ahora, Secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió la medida de Trump ANDREW HARNIK� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Pero en el otro extremo, el anuncio encontró eco positivo en varios aliados republicanos. El representante Greg Steube, también de Florida, adelantó que impulsará en la Cámara de Representantes un proyecto para darle carácter oficial al cambio dentro de la próxima legislación de defensa.

El senador Rick Scott, igualmente republicano por Florida, fue más lejos y celebró la iniciativa junto a Mike Lee, senador de Utah, con quienes ya había trabajado en un proyecto de ley similar.

“El ejército de EE.UU. es la fuerza de combate más letal del planeta y restaurar el nombre del Departamento de Guerra refleja nuestra verdadera capacidad para ganar guerras, no solo responder a ellas”, escribió en su cuenta de X.