El pozo de Powerball aumenta a 1400 millones de dólares: a qué hora es el sorteo de este miércoles 3 de septiembre

Powerball se prepara para una noche decisiva con un premio que ya alcanzó los US$1400 millones, uno de los más altos jamás registrados en Estados Unidos. Según confirmaron los organizadores, la cifra se ajustó tras revisar las ventas de boletos a nivel nacional.

¿A qué hora es el sorteo del Powerball en Estados Unidos?

El sorteo se realiza a las 22.59 hs (hora del Este de los Estados Unidos) desde el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee, dijo la lotería en un comunicado. Se transmite en vivo por televisión en todo el país norteamericano y también está disponible en el canal de YouTube del juego.

Las probabilidades de ganar el jackpot son de 1 en 292,2 millones Freepik

Premios más grandes en la historia de Powerball: en qué puesto está el sorteo de US$1400 millones

“Esta noche podría ser el momento en que se gane este jackpot de más de 1000 millones de dólares”, declaró Matt Strawn, presidente del Powerball Product Group y director ejecutivo de la Lotería de Iowa en el sitio. Además del pozo actual, estos son los otros premios que rompieron récords en la historia del famoso juego:

US$2040 millones – 7 de noviembre de 2022 – California.

US$1765 millones – 11 de octubre de 2023 – California.

US$1586 millones – 13 de enero de 2016 – California, Florida y Tennessee.

US$1400 millones (estimado) – 3 de septiembre de 2025.

US$1326 millones – 6 de abril de 2024 – Oregon.

US$1080 millones – 19 de julio de 2023 – California.

US$842,4 millones – 1° de enero de 2024 – Michigan.

US$768,4 millones – 27 de marzo de 2019 – Wisconsin.

US$758,7 millones – 23 de agosto de 2017 – Massachusetts.

US$754,6 millones – 6 de febrero de 2023 – Washington.

Para jugar se eligen cinco números del 1 al 69 y un Powerball del 1 al 26 Reddit-Lottery/Facebook Powerball

Así, en caso de concretarse, el premio de esta noche se ubicaría como el cuarto más alto en la historia del Powerball y el sexto entre las loterías de Estados Unidos

¿Cuál es el valor en efectivo del premio?

El afortunado podrá elegir entre el premio anualizado de US$1400 millones, pagado en 30 plazos que aumentan 5% cada año, o un pago único de US$634,3 millones, antes de impuestos.

El pozo se formó tras 41 sorteos consecutivos sin acertar los seis números. Desde el último jackpot, ganado en California el 31 de mayo de 2025, se registraron 86 boletos por US$1 millón o más y 899 por US$50.000 o más.

¿Cuánto cuesta un boleto y en qué estados se vende?

Los boletos del Powerball cuestan US$2 por jugada. En Idaho y Montana, el juego está vinculado a Power Play, lo que eleva el precio mínimo a US$3. Estos se venden en 45 estados, además de Puerto Rico, Washington D.C. y las Islas Vírgenes. Más de la mitad de lo recaudado queda en la jurisdicción donde se emite el ticket y financia programas comunitarios.

¿Cómo jugar el Powerball?

El jugador debe elegir cinco números entre el 1 y el 69 (bolas blancas) y un número adicional entre el 1 y el 26 (la bola roja o Powerball). También existe la opción de dejar que la máquina seleccione las cifras al azar mediante la función automática. Además del jackpot, el juego ofrece nueve formas distintas de ganar premios secundarios, que pueden aumentar si se activa la opción Power Play por un dólar extra.

Existen nueve categorías de premios secundarios, que pueden multiplicarse hasta por diez con Power Play Justin Sullivan

¿Cuáles son las probabilidades de ganar en el Powerball?

El Powerball ofrece distintas categorías de premios, desde sumas menores hasta el jackpot millonario. Las probabilidades generales de ganar algo son de 1 en 24,9, según la organización oficial del juego.

En el caso del bote mayor, la dificultad es mucho más alta: la chance de acertar los cinco números blancos y la bola roja Powerball es de 1 en 292,2 millones.

Además del jackpot, existen nueve combinaciones posibles que entregan premios secundarios. Estos montos pueden aumentar si el jugador activa la opción Power Play, que multiplica las recompensas por hasta diez veces en determinados sorteos.