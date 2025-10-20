Un programa de la CNN se burló de Milei y cuestionó la ayuda económica de Trump a la Argentina

Tras el apoyo económico de Estados Unidos a la Argentina, el presidente Javier Milei volvió a ser punto de conversación en un show de comedia norteamericano, esta vez de la cadena CNN. Luego de que el popular programa Saturday Night Live (SNL) lo comparara con Austin Powers, fue el turno de Have I Got News for You, en donde hablaron sobre la figura del primer mandatario argentino y cuestionaron el salvataje financiero de Trump al gobierno libertario.

El conductor Roy Wood Jr. fue el encargado de introducir la temática y planteó que una de las razones por las que enviar US$40.000 a la Argentina era “una mala idea” porque el dinero iba a ir “a este tipo”. Acto seguido, el programa mostró imágenes del show que el Presidente encabezó hace semanas en el Movistar Arena, donde interpretó covers musicales junto a “la banda presidencial”.

“Se ve responsable...”, dijo en tono irónico una de las panelistas que participa del programa. Y otro añadió: “Escuchen, esto es lo que pasa si no dejan que sus hijos se dediquen al arte. Lo van a hacer igual, antes o después de convertirse en dictadores”.

El sketch de la CNN en el que hablaron de Milei

Con una fotografía de Milei en pantalla, el conductor reiteró: “Este es el presidente de la Argentina, Javier Milei”. El programa, que se emite los sábados por la noche en la señal de CNN, suele abordar las noticias de la semana con humor y sátira política.

En ese momento, otro de los participantes del show bromeó sobre el parecido entre el jefe de Estado y el personaje de las películas de X-Men: "Miren a ese Wolverine de bajo presupuesto“. Entre risas de toda la mesa, añadió: ”Parece el presentador de un magazine británico con acusaciones pendientes“.

El Austin Powers de SNL

La reciente visita de Milei y su comitiva a Washington para reunirse con su par estadounidense, Donald Trump, le valió muchas críticas y se volvió el blanco de chistes y burlas de los programas opositores al líder republicano. El encuentro se dio tras el respaldo económico al Gobierno, que la administración republicana condicionó al resultado electoral del 26 de octubre.

Ese mismo sábado, en el reconocido programa de comedia SNL también hablaron sobre el encuentro bilateral y el presentador de uno de los segmentos, Colin Jost, comparó al mandatario argentino con Austin Powers, el icónico personaje de las películas homónimas.

El momento en que hablan de Milei en SNL

“El presidente de la Argentina, Javier Milei, fue visto aquí diciendo: if you make me horny, baby” (“Si me enloquecés, nena”), dijo el presentador, al mostrar una fotografía en la que Milei y el personaje interpretado por Mike Myers aparecen con gafas oscuras y una expresión similar, en referencia a una de las frases más recordadas del extravagante espía británico.

Jost también ironizó sobre el acuerdo económico: “Trump anunció que le dará US$40.000 millones a la Argentina. Porque, si la historia sirve de guía, muchos funcionarios de Trump terminarán huyendo hacia la Argentina...”.