El pueblo una hora de Oregon en auto que tiene el único Blockbuster del mundo

Lo que alguna vez fue un imperio global con miles de sucursales, hoy se reduce a un solo punto geográfico muy cerca de Oregon donde se encuentra el legendario último Blockbuster del mundo. Este sitio icónico sobrevivió a la quiebra de la franquicia y al auge de plataformas como Netflix, que se mantiene gracias a una comunidad local fiel y a la visita constante de turistas que buscan experimentar la nostalgia de los estantes de video.

Bend, el pueblo cerca de Oregon con el único Blockbuster

La ciudad de Bend está a unos 50 minutos en auto desde Oregon, y destaca por ser el lugar donde se encuentra la última tienda Blockbuster del mundo. Un sitio que ha logrado mantenerse en pie gracias a oferta turística y la nostalgia de los 90, pero también cuenta con una amplia oferta recreativa para disfrutar en familia, destaca Viator.

La única sucursal de Blockbuster que aún puede visitarse se encuentra en el 211 NE Reedsport Ave, Bend, OR 97701. Tras la caída del gigante del video frente a las plataformas interactivas, este local se convirtió en un fenómeno cultural, informó Oregon Live.

La tienda se ubica a unos 160 kilómetros de Portland, al oeste de Estados Unidos, y es mucho más que un monumento a la nostalgia. Con su alfombra clásica y sus estantes repletos de golosinas, el local conserva la esencia de las visitas cotidianas al videoclub de hace 20 años.

Esta tienda de Blockbuster contiene miles de unidades de VHS y DVDs (Instagram/@blockbusterbend)

Cuenta con un icónico mostrador triangular y las estanterías repletas de material en VHS y DVD. Pero tras esa fachada clásica, la tienda supo adaptarse a la actualidad y el 80% de su sustento proviene del turismo, indicó NewsWeek.

Los visitantes participan en el viejo hábito de alquilar películas e incluso, se comprometen a pagar las multas por retrasos para que el negocio prospere.

Así ha logrado mantenerse en pie

Tras el cierre de las últimas sucursales en Alaska en 2018, el local de Bend se consolidó como el único superviviente en Estados Unidos, una hazaña que sus dueños, Ken y Debbie Tisher, celebraron con el lanzamiento de su propia línea de ropa y accesorios, señaló CNN.

La tienen Blockbuster se mantiene en un 80% gracias al truismo (Instagram/@blockbusterbend)

El local opera bajo una licencia de Dish Network, compañía que adquirió Blockbuster por US$228 millones en 2011 tras su quiebra. Este acuerdo faculta a la tienda para fabricar su propia mercancía oficial mediante proveedores locales, una actividad que hoy representa una fuente de ingresos crucial, destacó USA Today.

Sandi Harding, gerente general del Blockbuster de Oregon, supo capitalizar el título mundial de ser los últimos en el planeta y logró impulsar las ventas y atraer turistas de todo el mundo.

La gerente destaca que personas viajan hasta allí para reencontrarse con sus recuerdos o, en el caso de los más jóvenes, descubrir por primera vez curiosidades tecnológicas de otra época.

Los atractivos de Bend

Bend es una de las ciudades rodeada de naturaleza, donde se puede disfrutar de actividades al aire libre en cualquier época del año. Este destino se caracteriza por tener unos 300 días de sol al año, y en invierno lo hace ideal para disfrutar de la temporada nevada, señaló Condé Nast.

Este sitio, cuenta con la ruta de la cerveza artesanal, por lo que se ha ganado el apodo de “Beer Town USA”. Deschutes es la primera cervecería del lugar que aún se mantiene en pie y ofrece degustaciones y catas, además de Crux Fermentation Project, que ofrece cervezas artesanales con una vista panorámica de las montañas.

Bend es uno de los destinos ideales para los amantes de las aventuras al aire libre (Facebook/ U.S. Forest Service-Deschutes National Forest)

Para los más aventureros, el Bosque Nacional Deschutes es perfecto por sus bosques alpinos, lagos y arroyos que se pueden recorrer por sus senderos naturales o incluso para organizar un día de campamento en familia. Aquí se encuentra el Monumento Volcánico Nacional Newberry, rodeado de lagos y tubos de lava para practicar la pesca.