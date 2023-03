El restaurante sobre la playa que Jon Bon Jovi eligió en una localidad de Florida

escuchar

Aunque Jon Bon Jovi es una de las muchas celebridades que viven en el sur de Florida -se mudó desde su Nueva Jersey natal al Estado del Sol en 2020-, no suele ser visto en público. Sin embargo, en una de sus salidas recientes, el rockstar visitó uno de los restaurantes más emblemáticos de Lake Worth, muy cerca de la exclusiva Palm Beach, donde reside, y de inmediato atrajo las miradas de los presentes.

El líder de la banda Bon Jovi eligió el restaurante costero Benny’s on the Beach para disfrutar de una tarde. El personal del lugar se emocionó al verlo y por las redes sociales del establecimiento compartieron la instantánea del momento, con la descripción: “Hoy damos la bienvenida de nuevo a la leyenda del rock and roll Jon Bon Jovi. Gracias por pasar por aquí. Esperamos recibirte pronto otra vez”.

Jon Bon Jovi se tomó una fotografía con las empleadas del lugar como recuerdo de su visita @bennysonthebeach / Instagram

El cantante ya había visitado Benny’s on the Beach en 2017. Entre los comentarios que recibió la publicación reciente en la cuenta de Instagram @bennysonthebeach, varios usuarios se enfocaron en la gorra del músico, donde lucía el emblema de la Universidad de Miami, cuya sede central está en Coral Gables.

El líder de Bon Jovi cumplió recientemente 61 años y, desde hace tiempo, es un personaje habitual en esta zona del sur de Florida. En 2018 adquirió una propiedad en Miami que más tarde, a finales de 2020, cambió por una mansión más espectacular en el exclusivo vecindario de Palm Beach, al cual se mudó.

A pesar de las comodidades y el lujo que representa vivir en Florida, se sabe que el músico pasa largas temporadas de viaje, no solo de gira con la banda sino también como parte de su faceta de empresario y socio de la marca de vino rosado Hampton Water, catalogado como uno de los mejores del mundo.

En el verano boreal de 2022 recorrió algunas ciudades de Estados Unidos como parte de la gira que había sido suspendida un par de años antes debido a la pandemia. No obstante, el deterioro de su calidad vocal generó preocupación y críticas entre sus seguidores, acostumbrados a la potencia de sus interpretaciones clásicas como “Livin’ on a Prayer” y “Wanted Dead or Alive”.

El restaurante Benny's On The Beach fue comenzó a funcionar en 1986 y se ha convertido en una referencia de la gastronomía local @bennysonthebeach - @erica_tighe / Instagram

Vistas impresionantes del océano

El restaurante, especializado en mariscos, es un referente de la oferta gastronómica del sur de Florida. Según las publicaciones antiguas en las redes sociales del lugar, el famoso chef británico y presentador de televisión Gordon Ramsay los visitó el año pasado para probar la célebre tarta de lima.

Benny’s On The Beach abrió sus puertas 1986 y desde entonces se convirtió en un punto de referencia gastronómico de Lake Worth, con una ubicación en el histórico muelle de Lake Worth Beach, que ofrece vistas impresionantes sobre el océano Atlántico.

El lugar tiene como lema “Donde cada día son vacaciones”, y está a cargo del chef Jeremy Hanlon. Según las reseñas de visitantes publicadas en OpenTable, las opciones más populares del menú son la langosta, el pescado fresco del día y los calamares en rodajas servidos con la salsa de la casa, llamada Key Lime Pepper.

