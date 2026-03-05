J.B. Pritzker celebra la destitución de Kristi Noem del DHS: “Tu legado, corrupción y caos”

Ante la destitución de Kristi Noem de su cargo como directora del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la repercusión no se hizo esperar. A través de un mensaje en redes sociales, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, cuestionó su gestión al frente de la agencia y sentenció: “Serás responsable”.

La dura crítica de Pritzker tras la destitución de Noem del DHS

Dos días después de su testimonio ante el Senado, en la que afirmó que su departamento “ha obtenido resultados históricos que han hecho más seguras nuestras comunidades”, el presidente Donald Trump decidió remover del cargo a Noem. La secretaria de Seguridad Nacional dejará el puesto a fin de mes, luego de reiteradas polémicas que tuvieron lugar en las operaciones migratorias de principio de año en Minnesota.

La noticia fue celebrada en las oficinas de Illinois. A través de un mensaje en X, Pritzker se burló y declaró en primera instancia: “Kristi Noem, no dejes que la puerta te golpee el cu... al salir”. La frase es una alusión a la remoción del cargo, recibida con alegría por el demócrata. Luego, repasó las últimas controversias de su gestión.

“Aquí está tu legado: corrupción y caos; padres y niños afectados; madres y enfermeros, ciudadanos estadounidenses, disparados en el rostro”, expresó. Las citas hacen referencia a las muertes de Renée Nicole Good y Alex Jeffrey Pretti.

El incidente que derivó en la muerte de Good tuvo lugar el 7 de enero de 2026, cuando un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le disparó mientras estaba en su auto durante un operativo en Minneapolis, en Minnesota. La mujer actuaba como observadora de las redadas antes de recibir un disparo por parte dela agente Jonathan Ross.

En el caso de Pretti, el hecho ocurrió a fines del mismo mes, el 24 de enero, cuando el enfermero de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de 37 años y ciudadano estadounidense fue disparado por agentes federales en medio de una confrontación durante las protestas en Minneapolis.

Para concluir sus palabras, el gobernador de Illinois sentenció: “Ahora que te vas, no pienses que simplemente vas a salir caminando. Te garantizo que serás responsable”.

El anuncio sobre la destitución de Kristi Noem del DHS

Pese al apoyo que demostró el presidente a lo largo de 2025 para la directora del DHS, que se encargó de llevar a cabo de manera agresiva su ofensiva migratoria, en los últimos días el respaldo cayó.

A través de su cuenta en la red social Truth Social, Trump anunció que el senador de Estados Unidos de Oklahoma, Markwayne Mullin, se convertirá en el Secretario de Seguridad Nacional a partir del 31 de marzo de 2026.

El presidente Donald Trump anunci la destitucin de Kristi Noem del DHS en un mensaje en redes sociales e inform que ser reemplazada por el senador Markwayne Mullin

En esa línea, agregó que Noem “nos ha servido bien” y comunicó que ocupará un nuevo cargo, denominado “Enviada para el Escudo de las Américas”. El presidente describió este puesto como uno que liderará “nuestra nueva Iniciativa de Seguridad en el Hemisferio Occidental”.

Exluchador de artes marciales mixtas, Mullin sirvió durante una década en la Cámara antes de ganar una elección especial de 2023 para el Senado. En su mensaje, el mandatario republicano indicó que el nuevo secretario “trabajará incansablemente para mantener nuestras fronteras seguras, detener la delincuencia de migrantes, asesinos y otros criminales que entran ilegalmente al país, acabar con el flagelo de las drogas ilegales y HACER QUE ESTADOS UNIDOS VUELVA A ESTAR SEGURO”.

La posición de Noem, cuya gestión fue elogiada en reiteradas ocasiones por funcionarios de la administración Trump durante el año pasado, se volvió inestable ante las muertes de Good y Pretti. Según dos fuentes cercanas a la Casa Blanca citadas por NBC News, la secretaria de Seguridad Nacional habló la tarde de este jueves con el presidente y acordó su salida del cargo.

El presidente Donald Trump respald en reiteradas ocasiones la gestin de Kristi Noem al frente del DHS, pero su puesto comenz a tambalear tras los operativos de enero en Minneapolis

La reacción de los políticos de EE.UU. tras la destitución de Kristi Noem del DHS

Así como Pritzker, otros importantes actores políticos de Estados Unidos reaccionaron a la destitución de Noem. Uno de los mensajes inmediatos llegó por parte del gobernador de California, Gavin Newsom, quien escribió un mensaje acotado en X: “Chau chica”.

Desde su lugar, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, citó un artículo de La Voce di New York en el que destituyera que echara a la secretaria de Seguridad Nacional a finales de enero, un día después de la muerte de Pretti. “El presidente debería escucharme más a menudo”, comentó.

Previo al anuncio de la destitución, Adriano Espaillat, representante demócrata y líder del Caucus Hispano del Congreso, había pedido que el presidente Trump tome la medida y sostuvo que “debe irse”.

En esa línea, la representante demócrata de Illinois Robin Kelly, quien también exigió su destitución y alegó abusos de poder y problemas en las operaciones del ICE reaccionó con un mensaje en X. “Estás despedida. Buena suerte, Kristi Noem”, escribió.