Qué pueden esperar los migrantes de Markwayne Mullin, el nuevo jefe del DHS y el ICE

El hasta hoy senador republicano por Oklahoma Markwayne Mullin es el elegido para convertirse en el nuevo jefe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Sus declaraciones muestran un claro respaldo al esfuerzo de la administración Trump para deportar en forma masiva a inmigrantes y todo indica que seguirá esa línea, ahora que debe reemplazar a la despedida Kristi Noem.

Mullin, el “amigo de Trump” que defendió al ICE por las muertes ocasionadas en Minnesota

Mullin, conocido en Oklahoma por su pasado en la lucha libre, debe ser validado por el Senado en el cargo de titular del DHS, pero mientras tanto puede actuar en forma interina. “El presidente (Donald Trump) y yo somos buenos amigos. Así que esperamos trabajar más estrechamente con la Casa Blanca y, obviamente, voy a estar mucho más por allí”, dijo en el Capitolio a los periodistas tras conocerse su designación.

Mullin tiene una estrecha relacin con Trump y apoy sus acusaciones de que las elecciones de 2020 fueron robadas

Mullin defendió públicamente al agente del ICE que mató a Renee Good en Minneapolis, calificando el episodio como una respuesta legítima ante una supuesta amenaza y respaldando incluso que se hablara de “terrorismo doméstico”. En una entrevista en CNN, Mullin dijo: “El hecho es que Renee Good estaba interfiriendo con la actividad policial. No hay duda de eso ahora mismo”.

Además, Mullin respaldó a la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, diciendo que estaba “absolutamente, 100% en lo correcto” cuando describió el incidente como un caso de “terrorismo doméstico”.

ARCHIVO - Flores y fotos en un lugar de recuerdo por Renee Good el sbado 31 de enero de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo) AP

Sobre el otro caso letal ocurrido en Minnesota, la muerte del enfermero Alex Pretti, también se mostró a favor del ICE, pese a que numerosos videos de testigos muestran que fue acribillado a balazos cuando ya estaba desarmado. En un segmento en Fox News, Mullin dijo que Pretti era supuestamente “individuo desequilibrado” al justificar los disparos de los agentes.

Copy of Agentes federales disparan a Alex Pretti, de 37 años

Mullin, contra las ciudades santuario

En una entrevista de tiempo atrás, realizada en el programa “Hannity” de la cadena Fox News, Mullin respaldó la iniciativa del senador Lindsey Graham sobre la eliminación de recursos financieros para las llamadas ciudades santuario. Estas áreas metropolitanas, que limitan su cooperación con las autoridades migratorias federales, representan el refugio principal para miles de extranjeros.

“Deberíamos retirar a nuestros agentes de la TSA de sus aeropuertos y no permitir que clasifiquen como internacionales, ni siquiera como centros regionales. Deberíamos retirar toda la ayuda que tenemos para las fuerzas del orden, porque hay una enorme cantidad de ayuda federal destinada a las fuerzas del orden, desde el nivel federal hasta el de los condados y las ciudades”, dijo a principios de febrero.

El senador estadounidense Markwayne Mullin habla con la prensa frente al Capitolio en Washington el 5 de marzo de 2026 FR172296 AP

Mullin sobre el ICE y contra el Partido Demócrata

En julio pasado, durante su participación en el programa “The David Webb Show”, Mullin analizó las tensiones sociales y los ataques contra los agentes del ICE. El ahora funcionario culpó de manera directa al Partido Demócrata por los incidentes de violencia.

“Lo que es realmente condenable aquí es que las personas que incitan a la violencia contra los agentes de ICE guardaron absoluto silencio sobre eso”, expresó. En su análisis, los dirigentes demócratas avivaron el fuego del conflicto. Mullin argumenta que la postura de la oposición provocó los enfrentamientos en las calles.

Mullin sostiene que la mayoría de los críticos de ICE pertenecen a zonas urbanas demócratas, conocidas en la política estadounidense como ciudades o estados azules. “Estos son los líderes que realmente avivaron estas llamas, que llevaron a esta gente a esta rabia, que piensan que esto está bien”, remarcó.

La opinión de Mullin sobre el muro fronterizo con México

En su sitio web de senador, Mullin dejó un pronunciamiento sobre la construcción del muro: “El primer paso para combatir la inmigración ilegal es asegurar nuestras fronteras. He visitado la frontera sur y he sido testigo de primera mano de los desafíos que enfrentan nuestros agentes de la patrulla fronteriza. Somos una nación de leyes y esas leyes deben ser respetadas”.

“Debemos asegurar que nuestras leyes de inmigración se apliquen, retomar la política de Permanecer en México, terminar de construir el muro y poner fin a los incentivos liberales que están alimentando la peor crisis fronteriza en la historia de Estados Unidos”, sostuvo.