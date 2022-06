Elon Musk está listo para lanzar un robot humanoide: ¿cuándo se conocerá y qué tareas realizaría?

Tras varios anuncios y expectativas, la compañía estadounidense Tesla está próxima a mostrarle al mundo una de sus innovaciones más modernas y tecnológicas: la creación de su primer robot humanoide, conocido como Optimus, que utilizará tecnologías de Inteligencia Artificial (IA). El líder de la empresa, Elon Musk, fue el encargado de revelar la noticia y aportó más detalles al respecto.

A través de una videollamada con el periodista británico John Micklethwait realizada para el Foro Económico Mundial que se desarrolló este martes en Doha, Qatar, el multimillonario mostró cuán ansioso está por el proyecto y confirmó la fecha de lanzamiento. “Espero que tengamos un prototipo interesante para mostrarle a la gente. Tenemos un equipo muy talentoso en Tesla con el que trabajo de cerca para tener un prototipo de robot humanoide listo para el 30 de septiembre”, aseguró.

Elon Musk anunció que su firma trabaja en el desarrollo de un robot humanoide, Tesla Bot, aprovechando el software de gestión autónoma que usan sus vehículos

Luego del anuncio, hizo hincapié en las características del robot y explicó que tendrá una altura de 1,72 metros y un peso cercano a los 57 kilos. Además, se espera que sea capaz de transportar una carga de 21 kilogramos. Asimismo, tendrá 40 actuadores electromecánicos distribuidos en su cuerpo humanoide, con piernas, brazos y manos. También lo integrarán otros elementos procedentes de los vehículos de la compañía: tendrá cámaras de piloto automático en su cabeza y una computadora central en el interior del torso que funcionará con el software de navegación de Tesla.

Por otro lado, Musk aclaró que no hay inconvenientes en cuanto al manejo que llevará a cabo, por lo que no supone un peligro para los seres humanos. De hecho, el año pasado, en una entrevista que le brindó al empresario y periodista Matthias Döpfner desde la fábrica de Tesla en Fremont, Estados Unidos, ya había explicado esto: “Optimus es para objetivos generales, una especie de droide trabajador. Su tarea inicial son los trabajos repetitivos, aburridos o peligrosos. Básicamente, empleos que las personas no quieran hacer”.

De todos modos, ante la pregunta de si formará parte de la vida cotidiana de las familias -por ejemplo al hacer las tareas del hogar-, Musk afirmó que esto es una posibilidad y dijo que será un “humanoide de uso general”. Y fue más allá. Al conversar sobre las innovaciones a futuro, se refirió a la probabilidad de que algún día las personas puedan descargarse sus funciones cerebrales en un dispositivo Optimus. “Podríamos descargarnos cosas que creemos que nos hacen únicos. Por supuesto, si ya no estás en ese cuerpo, eso va a ser una diferencia, pero en cuanto a preservar nuestras memorias y nuestra personalidad, creo que podríamos lograrlo”, detalló.

Elon Musk anunció que su firma trabaja en el desarrollo de un robot humanoide, Tesla Bot, aprovechando el software de gestión autónoma que usan sus vehículos

En otro tramo de la entrevista, el multimillonario despejó dudas y aportó su opinión sobre el diseño bípedo del robot y la polémica que se generó en torno a ello. “La humanidad diseñó el mundo para interactuar con un humanoide bípedo con 2 brazos y 10 dedos. Por tanto, si querés que un robot se adapte al espacio y sea capaz de hacer las cosas que los humanos pueden hacer, este debe ser aproximadamente del mismo tamaño, y debe tener la misma forma y capacidades”.

Previo al lanzamiento de Optimus, se espera que Musk revele más novedades respecto a este proyecto, que -indudablemente- podría marcar un hito en la historia de Tesla.