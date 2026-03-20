En apuros: el Pentágono necesita US$200 mil millones para sostener la guerra en Irán

El Pentágono anunció el jueves su objetivo de recaudar 200 mil millones de dólares para llevar adelante la ofensiva bélica contra Irán en Medio Oriente impulsada por el presidente Donald Trump. En una conferencia de prensa, el secretario de Guerra Pete Hegseth sostuvo que “ese número podría variar”, aunque luego sentenció: “Se necesita dinero para matar a los malos”.

Los US$200 mil millones que necesita el Pentágono para sostener la guerra en Irán

Durante esta semana, el Pentágono solicitó a la Casa Blanca que apruebe una solicitud de más de US$200 mil millones al Congreso para financiar la guerra en Irán, según un alto funcionario citado por The Washington Post.

El dinero, que supera con creces los fondos gastados en la ofensiva hasta el momento, sería utilizado en la producción de armamento crítico y municiones de precisión para atacar objetivos iraníes.

El análisis del Secretario de Defensa sobre la guerra en Irán

Al ser consultado sobre la cifra durante una conferencia de prensa, Hegseth aseguró que el número final “podría variar”, pero enfatizó la necesidad de obtener nuevos fondos. “Volveremos al Congreso y a nuestros representantes allí para asegurarnos de que recibimos la financiación adecuada“, expresó, citado por Military News.

El domingo, la Casa Blanca había informado a los estadounidenses que el operativo militar en Irán había costado aproximadamente US$12.000 millones hasta la fecha.

El conflicto, que fue iniciado el 28 de febrero con un ataque conjunto entre Israel y Estados Unidos, todavía no parece vislumbrar un final cercano. Desde su lugar, Hegseth indicó que “aún no hay una fecha” y luego reparó en que el ejército va “en buen camino”.

“En última instancia, dependerá de la decisión del presidente Trump cuándo determinaremos: ‘Hemos logrado lo necesario en nombre del pueblo estadounidense para garantizar nuestra seguridad’", manifestó.

Qué podría suceder con la petición de US$200 mil millones del Pentágono para financiar la guerra

Al margen de la solicitud del Pentágono, no está claro cuánto dinero pedirá finalmente la Casa Blanca al Congreso. Dado que la ofensiva bélica no cuenta con un respaldo bipartidista, se espera que la solicitud desate una fuerte discusión entre los legisladores.

Los republicanos manifestaron su apoyo a la próxima solicitud de fondos suplementarios, pero no se comprometieron con una estrategia legislativa ni encontraron una manera para superar el umbral de 60 votos del Senado.

Si bien no está claro cuánto dinero solicitará Trump tras el pedido del Pentágono, se espera que la petición desate una batalla en el Congreso Mark Schiefelbein - AP

Según el inspector general especial de EE.UU. para la Operación Atlantic Resolve, citado por The Washington Post, en diciembre el Congreso había aprobado aproximadamente US$188 mil millones en gastos para la guerra en Ucrania.

“Si la Administración solicita más fondos, se desatará una gran batalla política, ya que todo el sentimiento antibelicista se centrará en esa petición", reflexionó Mark Cancian, asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Mientras la discusión se plantea en el Congreso, el tiempo apremia para el ejército estadounidense. Según los expertos, la industria de defensa norteamericana tiene un plazo limitado para fabricar el armamento debido al número de trabajadores disponibles, las instalaciones de producción y los materiales críticos necesarios.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que EE.UU. está "en buen camino", pero no determinó cuándo terminará la guerra en Irán Anupam Nath - AP

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