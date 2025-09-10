En Estados Unidos: cuál es el precio de los nuevos AirPods Pro de Apple vs. la versión 2024

Durante el evento de Apple de este martes, la atención no solo estuvo puesta en los nuevos iPhone, sino también en la presentación de los AirPods Pro 3. Este nuevo modelo, con un precio más alto, ofrece mejoras respecto a la versión de 2024 y añade nuevas funciones.

Cuánto salen los nuevos AirPods Pro 3 vs. la versión de 2024

Los AirPods Pro 3 llegan como la nueva generación de Apple en su línea de auriculares. Los últimos AirPods Pro 2 se estrenaron en 2022 y, tras tres años, dejan su lugar a este nuevo modelo, mientras que en 2024 se lanzaron los AirPods 4 con un rediseño y la incorporación de cancelación de ruido.

Los AirPods Pro 2, lanzados en 2022, fue la última generación de estos auriculares hasta la llegada de los Pro 3 Apple

En cuanto a precios, los AirPods Pro 3 arrancan desde 249 dólares, mientras que los AirPods 4 comienzan en US$129. Cabe destacar que los AirPods Pro 2 ya no están disponibles para comprar en línea.

Cuáles son las nuevas actualizaciones de los nuevos AirPods Pro 3

Entre sus principales novedades, los AirPods Pro 3 ofrecen varias novedades, entre ellas:

Mayor comodidad

Para optimizar su ajuste, Apple realizó más de 10.000 escaneos auditivos y dedicaron más de 100.000 horas a investigación y pruebas con distintos consumidores, con el fin de rediseñar ligeramente el contorno de los auriculares, garantizar comodidad y, sobre todo, evitar que se caigan.

Los AirPods Pro 3 incorporan un sensor para medir el ritmo cardíaco Apple

Esta nueva generación incluye cinco tamaños de almohadillas para que cada usuario encuentre la que mejor se ajuste a sus orejas, y cuenta con certificación IP57, lo que asegura resistencia al agua y al sudor, según detalló Xataka.

Sensor cardíaco

Los AirPods Pro 3, al integrarse con Apple Fitness+, incorporan un sensor para medir el ritmo cardíaco, que Apple ya había implementado en los Beats Powerbeats Pro 2, los auriculares inalámbricos deportivos. A su vez, los usuarios podrán ver la estimación de calorías consumidas, y gracias a la incorporación de la herramienta ‘Workout Buddy’, podrán recibir motivación y seguimiento durante las sesiones de entrenamiento.

También incluyen un sensor fotopletismografía (PPG, por sus siglas en inglés) que, mediante luz infrarroja, mide 256 veces por segundo la absorción de luz en el flujo sanguíneo. Estos datos se combinan con el acelerómetro integrado para rastrear el ritmo cardíaco de manera precisa.

Traducción en vivo

Apple incorporó la traducción en vivo en los AirPods Pro 3 mediante ‘Live Translation’. Cuando ambos usuarios tienen la función activada y llevan puestos estos modelos de auriculares, se traduce automáticamente en tiempo real lo que comunica la otra persona. Si solo uno de ellos utiliza los AirPods, el iPhone puede funcionar como pantalla de apoyo y mostrar en horizontal la transcripción ya adaptada al idioma del interlocutor.

La cancelación activa de ruido es el doble de potente que en la generación anterior apple

La cancelación activa de ruido reduce la voz de fondo del interlocutor, lo que le permite al usuario concentrarse únicamente en la traducción simultánea. Actualmente, la función está disponible en inglés, francés, alemán, portugués y español, y más adelante, a finales de año, se sumarán en italiano, japonés, coreano y chino.

Cancelación de ruido

Apple rediseñó las almohadillas, que ahora combinan silicona con espuma y ofrece un mejor aislamiento sonoro. Además, la cancelación activa de ruido es el doble de potente que en la generación anterior. A pesar de que esta función consume más energía, los AirPods Pro 3 alcanzan hasta ocho horas de batería con la cancelación activa encendida y hasta diez horas en modo transparencia.