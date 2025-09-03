El nuevo accesorio filtrado del iPhone 17: cómo funciona la “Crossbody Strap” que se engancha a la funda

Faltan solo unos días para el lanzamiento del nuevo iPhone 17. Al acercarse el gran evento, comienzan a filtrarse detalles de su diseño y posibles nuevos accesorios que ofrecerá Apple, como la “Crossbody Strap”. Se trata de una nueva correa magnética que se engancha a la funda oficial y permite llevar el teléfono colgado del hombro.

Crossbody Strap: ¿el nuevo accesorio del iPhone 17?

De acuerdo con filtraciones recientes, Apple lanzará las fundas “Techwoven”, de un material ligero, para el iPhone 17. Los paquetes de las carcasas que se conocieron hacían alusión a su compatibilidad con las “Crossbody Strap” (correa cruzada, en español).

La nueva correa magnética sería nailon y tendría una gran variedad de colores X / @MajinBuOfficial

El sitio especializado Majin Bu reveló que los usuarios podrán adquirir la Crossbody Strap, una correa magnética de nilón que servirá para enganchar la funda del iPhone y llevarlo con comodidad.

Entre las principales características que podría tener el accesorio se encuentran:

Un núcleo metálico flexible que la haría totalmente magnética en toda su longitud.

flexible que la haría totalmente magnética en toda su longitud. Anillos polarizados en los extremos para ofrecer un cierre resistente y un agarre más firme del iPhone 17. Este permitiría engancharla y desengancharla de manera intuitiva.

para ofrecer un cierre resistente y un agarre más firme del iPhone 17. Este permitiría engancharla y desengancharla de manera intuitiva. El material de la correa sería nailon tejido, similar al de las correas Sport Loop, con una posible variante de silicona.

similar al de las correas Sport Loop, con Se ofrecería en una amplia gama de colores para que los usuarios encuentren el más personalizado, como en tonos llamativos de verde, naranja, lila y en otros más opacos como negro, marrón, azul.

Así, las correas magnéticas del nuevo iPhone ofrecerían versatilidad, seguridad y comodidad para el día a día de los dueños del nuevo producto.

Además de estar pensadas para las fundas del iPhone 17, la Crossbody Strap podría ser compatible con los AirPods Pro 3 y ofrecería un uso más versátil a los usuarios de Apple.

Cuándo saldrá a la venta el iPhone 17 en Estados Unidos

Apple realizará su evento anual con los nuevos lanzamientos el próximo martes 9 de septiembre de 2025. Allí se podrán ver y conocer de manera oficial todas las características del iPhone 17 y sus accesorios.

Sin embargo, las primeras unidades de los dispositivos llegarán a las tiendas y a los compradores el viernes 19 de septiembre.

El iPhone 17 estará a la venta en las tiendas de Estados Unidos el 19 de septiembre

El evento se podrá seguir desde cualquier parte del mundo a través del sitio web oficial, la aplicación Apple TV y su canal de YouTube. Además, diferentes medios especializados lo cubrirán.

De acuerdo con Applesfera, se conocerán las tres versiones de la nueva línea:

iPhone 17 estándar.

iPhone 17 Air , una versión más delgada y liviana.

, una versión más delgada y liviana. iPhone 17 Pro, con mejoras de diseño y rendimiento.

Cada una está pensada para diferentes tipos de usuarios y ofrecerá mejoras en sus procesadores y cámaras, además de contar con nuevos diseños, pantallas más amplias y una nueva gama de colores y accesorios.

El iPhone 17 tendrá nuevos diseños y avances en sus softwares y cámaras Reuters

Aparte de la presentación de los nuevos teléfonos celulares, la firma mostrará sus smartwatches: