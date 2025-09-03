El nuevo accesorio filtrado del iPhone 17: cómo funciona la “Crossbody Strap” que se engancha a la funda
El flamante dispositivo contaría con una correa magnética para llevar el teléfono con mayor comodidad; cómo funciona
- 3 minutos de lectura'
Faltan solo unos días para el lanzamiento del nuevo iPhone 17. Al acercarse el gran evento, comienzan a filtrarse detalles de su diseño y posibles nuevos accesorios que ofrecerá Apple, como la “Crossbody Strap”. Se trata de una nueva correa magnética que se engancha a la funda oficial y permite llevar el teléfono colgado del hombro.
Crossbody Strap: ¿el nuevo accesorio del iPhone 17?
De acuerdo con filtraciones recientes, Apple lanzará las fundas “Techwoven”, de un material ligero, para el iPhone 17. Los paquetes de las carcasas que se conocieron hacían alusión a su compatibilidad con las “Crossbody Strap” (correa cruzada, en español).
El sitio especializado Majin Bu reveló que los usuarios podrán adquirir la Crossbody Strap, una correa magnética de nilón que servirá para enganchar la funda del iPhone y llevarlo con comodidad.
Entre las principales características que podría tener el accesorio se encuentran:
- Un núcleo metálico flexible que la haría totalmente magnética en toda su longitud.
- Anillos polarizados en los extremos para ofrecer un cierre resistente y un agarre más firme del iPhone 17. Este permitiría engancharla y desengancharla de manera intuitiva.
- El material de la correa sería nailon tejido, similar al de las correas Sport Loop, con una posible variante de silicona.
- Se ofrecería en una amplia gama de colores para que los usuarios encuentren el más personalizado, como en tonos llamativos de verde, naranja, lila y en otros más opacos como negro, marrón, azul.
Así, las correas magnéticas del nuevo iPhone ofrecerían versatilidad, seguridad y comodidad para el día a día de los dueños del nuevo producto.
Además de estar pensadas para las fundas del iPhone 17, la Crossbody Strap podría ser compatible con los AirPods Pro 3 y ofrecería un uso más versátil a los usuarios de Apple.
Cuándo saldrá a la venta el iPhone 17 en Estados Unidos
Apple realizará su evento anual con los nuevos lanzamientos el próximo martes 9 de septiembre de 2025. Allí se podrán ver y conocer de manera oficial todas las características del iPhone 17 y sus accesorios.
Sin embargo, las primeras unidades de los dispositivos llegarán a las tiendas y a los compradores el viernes 19 de septiembre.
El evento se podrá seguir desde cualquier parte del mundo a través del sitio web oficial, la aplicación Apple TV y su canal de YouTube. Además, diferentes medios especializados lo cubrirán.
De acuerdo con Applesfera, se conocerán las tres versiones de la nueva línea:
- iPhone 17 estándar.
- iPhone 17 Air, una versión más delgada y liviana.
- iPhone 17 Pro, con mejoras de diseño y rendimiento.
Cada una está pensada para diferentes tipos de usuarios y ofrecerá mejoras en sus procesadores y cámaras, además de contar con nuevos diseños, pantallas más amplias y una nueva gama de colores y accesorios.
Aparte de la presentación de los nuevos teléfonos celulares, la firma mostrará sus smartwatches:
- Adelantan el lanzamiento del Apple Watch Series 11
- El Apple Watch Ultra 3
- Renovación del Apple Watch SE, con mayores funciones de seguimiento de la salud
Otras noticias de Agenda EEUU
Eliminatorias mundialistas. Paraguay vs. Ecuador: cuándo, a qué hora de Nueva York y cómo ver en vivo el partido
Carmel-by-the-Sea. Cómo es el pueblo “más cool” de California que tuvo de alcalde a Clint Eastwood y enamoró a Brad Pitt
Concacaf. Guatemala vs. El Salvador: hora de California para ver en vivo el partido clave rumbo al Mundial 2026
- 1
Video: el particular dispositivo con el que la Policía de EE.UU. logró detener a un auto en plena persecución
- 2
La reacción de Maduro tras el ataque de EE.UU. en el Caribe: “Vienen por el petróleo venezolano”
- 3
En Estados Unidos: cuánto cuesta el nuevo Toyota Corolla Hatchback en septiembre 2025
- 4
Así es el arsenal completo de barcos de guerra, submarinos y aviones que EE.UU. desplegó cerca de Venezuela