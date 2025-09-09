En Estados Unidos: cuál es el precio de un Audi R8 nuevo y usado en septiembre 2025

El Audi R8 adquirió popularidad en Estados Unidos tras su salida al mercado en 2007. La empresa alemana posee distribuidores autorizados en el territorio norteamericano. ¿Cuánto cuesta este vehículo en septiembre de 2025?

Cuál es el precio de un Audi R8 en Estados Unidos

El último modelo, de 2023, ofrece un valor de venta inicial de 158.600 dólares en la página web oficial de la compañía, que puede alcanzar hasta los US$209.700, en su versión de alto rendimiento con tracción trasera.

El Audi R8 salió al mercado en 2007 y actualmente cuenta con diversos modelos audiusa.com

Este vehículo tiene un motor de 10 cilindros de 5,2 FSI, transmisión RWD S tronic de siete velocidades con sobremarcha, entre 562 y 602 caballos de fuerza hp y una velocidad máxima de 206 millas por hora (331 kilómetros por hora) en pista.

Con un diseño deportivo, el Audi R8 presenta dos versiones principales: Coupé y Spyder, que presentan pequeñas diferencias con respecto a las capacidades y disposiciones dentro del vehículo.

Este vehículo tiene un motor de 10 cilindros y 602 caballos de fuerza audiusa.com

Este coche se inspiró en el concepto de Audi Le Mans quattro y presenta un diseño característico de pedigrí de carreras. La propia compañía creadora lo definió como “una leyenda en vida”.

Cuánto cuesta un Audi R8 usado en EE.UU. en septiembre de 2025

Para quienes busquen precios más accesibles de este vehículo, existen modelos de segunda mano que mantienen un nivel aceptable de su operatividad y presentan valores más bajos. Algunas publicaciones de Carfax señalaron diferentes opciones:

Audi R8 de 2023 : por US$205.995.

: por US$205.995. Audi R8 de 2022 : por US$144.330 o US$175.988.

: por US$144.330 o US$175.988. Audi R8 de 2020 : por US$189.950.

: por US$189.950. Audi R8 de 2017 : por US$137.495.

: por US$137.495. Audi R8 de 2017 en su versión plus : por US$149.995.

: por US$149.995. Audi R8 de 2008: por US$67.988.

Novedades en el Audi R8 con un segundo impulso en el mercado de EE.UU.

En tanto, presentó una segunda generación en 2015, que llegó al mercado estadounidense en 2016, con un diseño más angular y renovador en su estructura multimaterial de carbono.

Este vehículo también contó con una edición exclusiva de tan solo 25 unidades, del Audi R8 V10 plus en 2017, con tonos grises y franjas de color naranja en un modelo que incluyó la luz láser de la marca en los faros.

Además, este auto superdeportivo puede acelerar de 0 a 96 kilómetros por hora (60 millas por hora) en tan solo 3,6 segundos en su versión quattro.

Con diseño superdeportivo, tiene las versiones Coupé y Spyder audiusa.com

Con una mirada hacia el futuro, en 2026 llegará el Audi Signature Care, que espera revolucionar el mercado estadounidense con diversas novedades tanto en su diseño como en sus capacidades estándar.

A su vez, la automotriz alemana anunció que planea incluir modificaciones en los modelos de Audi A3 de A3 quattro, S3 y RS 3.

En tanto, los nuevos vehículos contarán con garantías adicionales, como el mantenimiento programado durante los primeros tres años, ya sea al cumplir los 12 meses correspondientes o los 10.000 kilómetros, 20.0000 km o 30.000 km, respectivamente.

También tendrán garantía limitada de cuatro años o al llegar a los 80.000 km, otra con límite a los 12 años contra perforación por corrosión y una cobertura de asistencia en carretera por cuatro años.