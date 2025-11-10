En Estados Unidos: cuál es el precio de un Tesla Cybertruck Cyberbeast en noviembre 2025

El Tesla Cybertruck Cyberbeast es el modelo premium de la marca en Estados Unidos, con características y funciones especiales que lo hacen resaltar frente al resto. En noviembre de 2025, esta versión del vehículo presenta un precio base de 110.300 dólares.

Características del Tesla Cybertruck Cyberbeast en Estados Unidos

Desde trayectorias rutinarias hasta los caminos más desafiantes, el Tesla Cybertruck Cyberbeast se adapta a todo tipo de terreno. Este modelo premium tiene una velocidad máxima de 209 kilómetros por hora y puede alcanzar los 96 km/h en tan solo 2,6 segundos.

El Tesla Cybertruck Cyberbeast presenta novedades por su versión premium con respecto a los otros modelos TESLA

Las actualizaciones que presenta su diseño y tecnología incluyen:

Mejoras en la tracción total de las cuatro ruedas.

Tres motores.

Modo de lanzamiento de alto rendimiento.

Distribución vectorial de par trasera: división de la fuerza del motor entre las ruedas para obtener un mejor rendimiento y estabilidad en las maniobras.

Interior con tapizado textil de gamuza, piso de yate con detalles de acero inoxidable y gráfico de cabina.

Otras peculiaridades de la Tesla Cybertruck Cyberbeast en noviembre de 2025

El modelo premium de Tesla Cybertruck cuenta con funcionalidades especiales para mejorar la experiencia del conductor en diferentes tipos de rutas. Algunas de las más destacadas son:

La capacidad de remolque : es de 120 pies cúbicos (de 36,5 metros cúbicos) para el espacio de carga. Además, tiene la opción de desplegar los asientos traseros para incrementar la dimensión de almacenamiento, hasta llegar a 11.000 libras (casi cinco toneladas) en la cabina.

: es de 120 pies cúbicos (de 36,5 metros cúbicos) para el espacio de carga. Además, tiene la opción de desplegar los asientos traseros para incrementar la dimensión de almacenamiento, hasta llegar a 11.000 libras (casi cinco toneladas) en la cabina. Facilidad de manejo : para la conducción, cuenta con tecnología de dirección electrónica, que permite realizar giros cerrados y maniobras más rápidas con poca intervención.

: para la conducción, cuenta con tecnología de dirección electrónica, que permite realizar giros cerrados y maniobras más rápidas con poca intervención. La potencia eléctrica : tiene hasta 9,6 kW en total para la carga de otros dispositivos. Esta medida está distribuida en dos tomas de 120 V en la cabina, otras dos de la misma potencia en la caja del vehículo y una adicional de 240 V.

: tiene hasta 9,6 kW en total para la carga de otros dispositivos. Esta medida está distribuida en dos tomas de 120 V en la cabina, otras dos de la misma potencia en la caja del vehículo y una adicional de 240 V. La resistencia: la carrocería se presenta reforzada, con ventanas que se sostienen con vidrio blindado irrompible y una estructura del vehículo que cuenta con acero inoxidable.

(Archivo) La Tesla Cybertruck Cyberbeast tiene un diseño interior premium con asientos tapizados

La marca resaltó que la Cyberbeast mantiene tanto al conductor como a los pasajeros seguros en el interior, con un diseño resistente en su exterior. “Es capaz de soportar el impacto de granizo del tamaño de una pelota de béisbol (o incluso una pelota de béisbol real)”, puntualizó.

Cuáles son los modelos de la Tesla Cybertruck y cuánto cuestan en EE.UU.

Además de la Cyberbeast, la marca cuenta con otras dos versiones principales en su inventario en el territorio norteamericano, que adquirieron gran popularidad en el mercado automotriz.

La Tesla Cybertruck cuenta con tres modelos disponibles en EE.UU., entre los que destaca la Cyberbeast tesla.com

Las otras dos versiones de Tesla Cybertruck son: