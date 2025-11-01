En Estados Unidos: cuál es el precio de un Tesla Cybertruck usado en noviembre 2025

El Tesla Cybertruck adquirió gran popularidad en Estados Unidos y se ofrece en el mercado con un precio promedio de 79.900 dólares. En noviembre de 2025, el modelo usado alrededor de US$69.000.

Cuánto cuesta un Tesla Cybertruck usado en Estados Unidos

La pickup eléctrica prioriza la funcionalidad tecnológica y se presenta en tres modelos principales, para transitar tanto áreas urbanas como caminos todoterreno. Las versiones de la Tesla Cybertruck usadas se encuentran disponibles en plataformas que conectan concesionarios con compradores.

Los tres modelos son Long Range, All-Wheel Drive y Cyberbeast tesla.com

En Cargurus, se ofrece este vehículo en su modelo 2024 con diversos precios en función de sus características y su trayectoria. Algunos ejemplos de la Tesla Cybertruck usada son:

Tesla Cybertruck 2024 : US$68.995, con transmisión AWD. Otras ofertas similares se ubican en US$65.995, US$66.990 y US$72.998.

: US$68.995, con transmisión AWD. Otras ofertas similares se ubican en US$65.995, US$66.990 y US$72.998. Cyberbeast : el modelo premium de 2024 se encuentra en precios de US$86.874 y US$89.989.

: el modelo premium de 2024 se encuentra en precios de US$86.874 y US$89.989. Cyberbeast 2025 : una versión más actualizada ronda los precios de US$73.999.

: una versión más actualizada ronda los precios de US$73.999. Tesla Cybertruck 2025: entre US$76.999 y US$84.997.

Por su parte, Carfax compartió ofertas que parten de los US$68.995 y llegan hasta los US$73.029 en el modelo tradicional y hasta los US$84.194 en el Cyberbeast.

La Tesla Cybertruck cuenta con una capacidad de remolque de hasta cinco toneladas tesla.com

Cuáles son las características de la Tesla Cybertruck en EE.UU.

La camioneta de la firma de Elon Musk está destinada para conducir tanto en las trayectorias rutinarias como para afrontar un viaje de aventura. Entre sus principales funcionalidades, se encuentran:

Velocidad : puede alcanzar las 112 millas por hora (180 kilómetros por hora) y hasta las 130 mph (209 km/h) en su versión premium. Además, puede llegar a 60 mph (96 km/h) en 4,1 segundos.

: puede alcanzar las 112 millas por hora (180 kilómetros por hora) y hasta las 130 mph (209 km/h) en su versión premium. Además, puede llegar a 60 mph (96 km/h) en 4,1 segundos. Remolque : presenta una capacidad de almacenamiento de 11.000 libras (casi cinco toneladas) en todas sus versiones. La cabina cuenta con 36,5 metros cúbicos, con opción de expansión al desplegar los asientos traseros.

: presenta una capacidad de almacenamiento de 11.000 libras (casi cinco toneladas) en todas sus versiones. La cabina cuenta con 36,5 metros cúbicos, con opción de expansión al desplegar los asientos traseros. Potencia eléctrica : cuenta con 9,6kW para otros dispositivos, distribuida en dos tomas de cabina de 120 V, otras dos en la caja del vehículo y una adicional de 240 V.

: cuenta con 9,6kW para otros dispositivos, distribuida en dos tomas de cabina de 120 V, otras dos en la caja del vehículo y una adicional de 240 V. Dirección electrónica : que facilita la conducción y permite realizar maniobras rápidas con poca intervención.

: que facilita la conducción y permite realizar maniobras rápidas con poca intervención. Diseño resistente: con ventanas con vidrio blindado irrompible y una estructura de acero inoxidable en la carrocería.

El auto eléctrico prioriza la tecnología funcional al diseño

Los modelos disponibles en EE.UU. de la Tesla Cybertruck

Esta pickup cuenta con tres versiones principales, que varían en sus precios y en sus características principales de funcionalidad y diseño. Estas son: