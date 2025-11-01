En Estados Unidos: cuál es el precio de un Tesla Cybertruck usado en noviembre 2025
El vehículo pickup tiene tres modelos principales, que varían en sus características y costos
El Tesla Cybertruck adquirió gran popularidad en Estados Unidos y se ofrece en el mercado con un precio promedio de 79.900 dólares. En noviembre de 2025, el modelo usado alrededor de US$69.000.
Cuánto cuesta un Tesla Cybertruck usado en Estados Unidos
La pickup eléctrica prioriza la funcionalidad tecnológica y se presenta en tres modelos principales, para transitar tanto áreas urbanas como caminos todoterreno. Las versiones de la Tesla Cybertruck usadas se encuentran disponibles en plataformas que conectan concesionarios con compradores.
En Cargurus, se ofrece este vehículo en su modelo 2024 con diversos precios en función de sus características y su trayectoria. Algunos ejemplos de la Tesla Cybertruck usada son:
- Tesla Cybertruck 2024: US$68.995, con transmisión AWD. Otras ofertas similares se ubican en US$65.995, US$66.990 y US$72.998.
- Cyberbeast: el modelo premium de 2024 se encuentra en precios de US$86.874 y US$89.989.
- Cyberbeast 2025: una versión más actualizada ronda los precios de US$73.999.
- Tesla Cybertruck 2025: entre US$76.999 y US$84.997.
Por su parte, Carfax compartió ofertas que parten de los US$68.995 y llegan hasta los US$73.029 en el modelo tradicional y hasta los US$84.194 en el Cyberbeast.
Cuáles son las características de la Tesla Cybertruck en EE.UU.
La camioneta de la firma de Elon Musk está destinada para conducir tanto en las trayectorias rutinarias como para afrontar un viaje de aventura. Entre sus principales funcionalidades, se encuentran:
- Velocidad: puede alcanzar las 112 millas por hora (180 kilómetros por hora) y hasta las 130 mph (209 km/h) en su versión premium. Además, puede llegar a 60 mph (96 km/h) en 4,1 segundos.
- Remolque: presenta una capacidad de almacenamiento de 11.000 libras (casi cinco toneladas) en todas sus versiones. La cabina cuenta con 36,5 metros cúbicos, con opción de expansión al desplegar los asientos traseros.
- Potencia eléctrica: cuenta con 9,6kW para otros dispositivos, distribuida en dos tomas de cabina de 120 V, otras dos en la caja del vehículo y una adicional de 240 V.
- Dirección electrónica: que facilita la conducción y permite realizar maniobras rápidas con poca intervención.
- Diseño resistente: con ventanas con vidrio blindado irrompible y una estructura de acero inoxidable en la carrocería.
Los modelos disponibles en EE.UU. de la Tesla Cybertruck
Esta pickup cuenta con tres versiones principales, que varían en sus precios y en sus características principales de funcionalidad y diseño. Estas son:
- Long Range: desde US$73.490, cuenta con ruedas de 20 pulgadas y neumáticos de 35 pulgadas, además de control de crucero adaptado al tráfico. Además, tiene dirección electrónica y luz de circulación diurna delantera.
- All-Wheel Drive: desde US$79.990, esta camioneta cuenta con tomas de corriente para cama (dos de 120 V y otra de 240 V) y otras dos para cabina (de 120 V). También presenta suspensión neumática adaptativa, la altura de conducción ajustable y pantallas de 9,4 pulgadas para los pasajeros.
- Cyberbeast: desde US$115.300, la versión premium tiene una conducción autónoma completa supervisada y tracción en las cuatro ruedas con tres motores. Con respecto al diseño, presenta tapizado textil de gamuza y detalles de acero inoxidable.
