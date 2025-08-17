En Estados Unidos: cuál es el precio del Toyota Camry en agosto 2025

Junto al clásico Corolla, el Camry es uno de los dos autos más vendidos de Toyota en Estados Unidos. Eso afirmó la matriz japonesa en su informe último de ventas y es una tendencia que se mantiene en agosto de 2025. Entre lo más destacado de este sedán, se encuentra un precio de US$28.700 en su modelo base, con pocas modificaciones a lo largo de los últimos meses.

Este es el precio de venta Toyota Camry 2025 en EE.UU.

De acuerdo con la información oficial de Toyota, el Camry cuenta con cuatro versiones principales, y cada una de ellas puede configurarse con tracción delantera (FWD) o tracción integral (AWD). Todas las versiones pueden adquirirse a través del sitio oficial o de los concesionarios de la matriz japonesa.

Los modelos del Camry pueden adquirirse con tracción delantera o integral, con las opciones híbridas en toda la gama Toyota

Sin embargo, además de presentar distintas características por versión, estos modelos del Camry tienen una gama de precios diferente, que empieza en USS$28.700 y se extiende hasta USS$36.425 en modelos base.

Precio por versiones del Toyota Camry 2025 en Estados Unidos.

Camry LE FWD: USS$28.700

FWD: Camry LE AWD: USS$30.225

AWD: Camry SE FWD: USS$31.000

FWD: Camry SE AWD: USS$32.525

AWD: Camry XLE FWD: USS$33.700

FWD: Camry XLE AWD: USS$35.225

AWD: Camry XSE FWD: USS$34.900

FWD: Camry XSE AWD: USS$36.425

“El Toyota Camry ha sido el sedán más vendido en Estados Unidos durante años, y su atractivo se magnifica en 2025 con mejoras en su estilo y capacidades", indicó el sitio de Gateway Toyota.

¿Cuáles son las características generales del Toyota Camry 2025?

El Toyota Camry ofrece un sistema de propulsión híbrido, tiene un motor a gasolina de cuatro cilindros y 2,5 litros. Sus cuatro ruedas generan 232 caballos de fuerza, de acuerdo con Gateway Toyota.

Algunos de sus modelos cuentan con acabados del interior de la tapicería Softex, con detalles en blanco o negro, mientras que otros tienen material de cuero con costuras de contraste.

Por otro lado, el Camry cuenta con un sistema de audio de seis bocinas y pantalla táctil. Además, ofrece compatibilidad inalámbrica tanto con Apple CarPlay como con Android Auto.

El XLE incluye de serie una pantalla táctil de 31,2 cm, asientos de cuero ventilados y calefaccionados y opciones de audio premium Toyota

Características de cada versión del Toyota Camry 2025

Cada versión del Toyota Camry cuenta con características distintivas a medida que se mejoran los modelos.

Toyota Camry LE 2025

Motor híbrido de 225 hp en FWD y 232 hp en AWD.

Pantalla multimedia táctil de 20,3 cm con seis parlantes.

Ruedas de aleación plateadas de 40,6 cm.

Climatización automática de doble zona con salidas traseras.

Sistema Toyota Safety Sense 3.0 con control crucero adaptativo y asistencia de carril.

Consumo estimado de hasta 4,4 L cada 100 kilómetros en ciudad y 4,7 cada 100 kilómetros en ruta.

Toyota Camry SE 2025

Estilo deportivo con parrilla negra y detalles aerodinámicos.

Llantas de aleación negras de 45,7 cm.

Asientos delanteros combinados en SofTex y tela, con ajuste eléctrico de 8 posiciones para el conductor.

Volante forrado en cuero con controles integrados.

Suspensión deportiva para mayor precisión de manejo.

Pantalla multimedia de 20,3 cm con opción a 31,2 cm.

El XSE se distingue por su parrilla negra con detalles cromados, llantas negras ahumadas y doble salida de escape Toyota

Toyota Camry XLE 2025

Pantalla multimedia táctil de 31,2 cm de serie.

Asientos delanteros tapizados en cuero y microfibra, calefaccionados y ventilados.

Llantas de aleación de 45,7 cm con acabado en dos tonos.

Sistema de audio premium opcional JBL con nueve parlantes.

Cámara de visión panorámica y sensores de estacionamiento.

Climatización automática de doble zona con ajuste independiente para conductor y pasajero.

Toyota Camry XSE 2025