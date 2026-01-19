En Florida: lo llaman el “Tarzán cubano” y es famoso por atrapar a las iguanas congeladas que caen de los árboles

Un frente frío que llevó las temperaturas al rango de los 40 grados Fahrenheit (alrededor de 4°C) provocó la caída de iguanas desde los árboles en el sur de Florida, donde estos reptiles son considerados una especie invasora por su impacto en el ecosistema local. Durante una cobertura televisiva, Andrew Morales —conocido en redes sociales como el “Tarzán cubano”— atrapó un ejemplar que se precipitó desde gran altura. Además, explicó cómo el frío afecta a estos animales y por qué es clave capturarlos.

¿Por qué las iguanas caen de los árboles cuando baja la temperatura?

El experto señaló a NBC Miami que el desprendimiento de las iguanas de las ramas es un fenómeno conocido en la región. En ese sentido, explicó que, cuando el termómetro desciende fuertemente, estos reptiles pierden movilidad y “caen del árbol o quedan en una especie de estado vegetativo”.

La coordinación ojo-mano resultó clave para sujetar al reptil en el aire NBC MIAMI

¿Por qué Andrew Morales se hace llamar “el Tarzán cubano”?

Según explicó el propio Morales, la referencia a Tarzán está vinculada a sus primeras experiencias con animales y a los modelos que lo influenciaron. En una entrevista con el youtuber Enrique Santos, relató que su vínculo con la fauna comenzó “desde que era chiquito”. En su infancia, solía llevar animales a su casa, como “culebras de jardín, serpientes black racers, grillos y ranas grandes”, lo que generaba reacciones de enojo en su familia.

En cuanto al origen del apodo, el joven cubano aclaró que se siente identificado con “Tarzan, el del dibujo animado”, un personaje que, al igual que él, trepa y se mueve de forma ágil en entornos naturales. Sin embargo, el creador de contenido sostuvo que en Florida, para alguien con afinidad por los animales, “buscar iguanas es algo natural”.

La técnica de Andrew Morales para atrapar iguanas en Florida

Durante la transmisión televisiva, Morales tomó un palo y comenzó a mover la copa del árbol. En ese instante, un ejemplar que se encontraba a más de 15 pies (4,5 metros) se soltó de manera repentina. La reportera de NBC News reaccionó de inmediato y exclamó: “¡Dios mío! Cayó directo. Es enorme”, al observar el tamaño del ejemplar ya en brazos del rescatista.

Morales detalló que suele localizar a las iguanas inmovilizadas al distinguir el contraste claro del vientre entre las copas de los árboles. Según relató, la práctica correcta consiste en atraparlas en el aire o sostenerlas antes de que caigan al piso, para evitar que se lastimen por los golpes. En ese sentido, sostuvo que quienes recién comienzan “a veces solo las tiran al suelo” y que eso “les hace daño”.

Las autoridades advirtieron que no deben ser llevadas a casas ni vehículos NBC MIAMI

El joven había afirmado en diálogo con Enrique Santos que cazar estos animales le genera “adrenalina” y definió la actividad como “una sensación primitiva”. Sin embargo, también dejó en claro que su accionar está condicionado por la ley. En esa línea, indicó que en el estado de Florida las iguanas son consideradas una especie invasora y que la normativa es clara: “Si atrapas una iguana, la ley te obliga a sacrificarla”.

Asimismo, reconoció que este es el aspecto más difícil de su trabajo, ya que —a diferencia de otros animales con los que convive— no puede mantener una relación prolongada con estos reptiles: debe sacrificarlos y no puede trasladarlos ni conservarlos vivos.

Morales señaló además que muchas capturas se realizan a pedido de particulares o complejos residenciales que enfrentan problemas con esta especie. Así, explicó que en esos casos su intervención evita que otras personas recurran a métodos no regulados.

¿Qué ocurre con las iguanas cuando vuelve a subir la temperatura?

En la cobertura de NBC News, Morales mostró la captura de un ejemplar macho. Lo exhibió y advirtió que se encontraba “frío al tacto”. A su vez, detalló que los reptiles de mayor tamaño suelen recuperarse antes cuando el clima mejora y explicó que, al subir nuevamente la temperatura, “empiezan a calentarse más rápido”.

En ese sentido, sostuvo que el proceso de recuperación “es menos letal para ellos” cuando el ascenso térmico se produce con rapidez. El especialista señaló que esto ocurre cuando los valores regresan al rango de los 50°F (10°C).

El rescatista explicó que la técnica correcta reduce el riesgo de lesiones en los animales NBC MIAMI

La advertencia de las autoridades ambientales sobre las iguanas durante el frío extremo

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) explica que, cuando las temperaturas descienden cerca del punto de congelación, las iguanas verdes no nativas pueden entrar en un estado de torpor, en el que pierden temporalmente el control muscular. Esa condición puede provocar que se desprendan de los árboles o de la vegetación.

Sin embargo, el organismo advirtió que no deben ser llevadas a casas ni a vehículos para calentarlas, ya que pueden recuperarse con rapidez y reaccionar de forma defensiva. Esto aumenta la posibilidad de que ataquen con sus dientes, garras o cola a los seres humanos.