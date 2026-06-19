En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Brasil vs. Haití hoy por el grupo C del Mundial 2026

Brasil y Haití juegan por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026 este viernes 19 de junio en un duelo que mide a una potencia histórica con una selección que busca consolidar su crecimiento en la gran cita. El encuentro, clave para la pelea por los lugares de clasificación, se disputa en Filadelfia a las 21.30 hs (hora del Este).

Hora y cómo ver en vivo el partido de Brasil vs. Haití

Brasil juega contra Haití este viernes a las 21.30 hs (hora del Este) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. Los horarios en el resto de EE.UU. son:

19:30 hs (Hora Central).

1:30 hs (hora del Pacífico).

Selección de Brasil. Entrenamiento Mundial 2026

Para el público en EE.UU., el partido se podrá ver en inglés a través de FOX, mientras que la cobertura en español para la audiencia latina estará disponible en la cadena Telemundo y su ecosistema digital.

Todos los partidos del máximo certamen del fútbol se pueden seguir minuto a minuto a través de canchallena.com.

Formaciones de Brasil vs. Haití hoy

Hasta el momento, las federaciones no han publicado las alineaciones oficiales, por lo que los once probables se desprenden de las listas confirmadas y los ensayos reportados en la previa.

Brasil se perfila para mantener un esquema 4-3-3 compuesto por cuatro defensores, un mediocampo equilibrado entre contención y juego, más un tridente ofensivo con extremos profundos y un centrodelantero de referencia, tal como señalan los análisis tácticos y las proyecciones de cara al Mundial.

Brasil se perfila para mantener un esquema 4-3-3 para su encuentro con Haití Yuki Iwanmura - AP

Haití, en tanto, se inclinaría por un 4-5-1 o 4-2-3-1, con líneas muy juntas y prioridad absoluta por cerrar los espacios interiores frente al talento individual brasileño. El plan apunta a un bloque medio-bajo, con un doble pivote que proteja la defensa y tres volantes ofensivos listos para salir rápido cada vez que el equipo recupere la pelota.

El grupo de Brasil en el Mundial 2026

Brasil integra el Grupo C del Mundial 2026 junto con Marruecos, Haití y Escocia. En la previa, los análisis coinciden en que La Canarinha y Los Leones del Atlas parten como favoritos para avanzar a la siguiente fase.

No obstante, Escocia y Haití intentarán dar la sorpresa y pelear por uno de los dos boletos a octavos de final. Según el formato de la competición, solo los dos mejores de la zona accederán a la fase eliminatoria, por lo que el resultado en Filadelfia puede ser determinante para la configuración final de la tabla.

Historial entre Brasil y Haití

El historial entre Brasil y Haití en competiciones oficiales y amistosos muestra un dominio absoluto de la Canarinha. El antecedente más recordado se dio en la Copa América Centenario 2016, cuando Brasil goleó 7-1 a Haití en la fase de grupos, con hat-trick de Philippe Coutinho.

Antes de aquel cruce, ambos seleccionados se enfrentaron en 2004 en el recordado “Partido por la Paz” en Puerto Príncipe, un amistoso en el que Brasil, con figuras como Ronaldo y Ronaldinho, se impuso 6-0 en un contexto cargado de simbolismo social y político.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.