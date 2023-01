Es argentina, mostró las increíbles amenities en las universidades de EE.UU. y asombró a todos: “El paraíso”

escuchar

Euge Kenny es argentina y uno de sus principales pasatiempos es compartir aspectos de su vida en TikTok. Constantemente hace contenido sobre momentos graciosos y también de aquellos que considera interesantes. Por eso, desde que se mudó a Estados Unidos para estudiar, les ha mostrado a sus seguidores todos los detalles de su cotidianeidad. En uno de sus últimos videos, compartió las amenidades con las que cuenta su escuela en la época de exámenes finales.

Para los estudiantes, una de las temporadas más complicadas ocurre al momento de finalizar el curso. La mayoría de sus profesores les piden tareas o proyectos para que demuestren todo lo aprendido durante el ciclo. Si bien las reglas son diferentes en cada plan educativo e institución académica, el sistema de “finales” es el mismo en casi todo el mundo. Involucra también una fuerte carga de estrés.

En ese contexto, la joven quiso mostrar que los directivos de su unidad siempre buscan hacer de esa etapa una experiencia más agradable: “Hacen un montón de cosas como para relajarse”, aseguró en su cuenta de TikTok @eugekenny. Después, dejó ver en la grabación todas las actividades y alimentos que les brindaban a los alumnos para hacerlos sentir más motivados.

Así es una escuela de EE.UU. en exámenes finales, según una tiktoker

En varios puntos del campus, había estaciones de diferentes atractivos a los que cualquiera podía acceder. Los módulos tenían lo siguiente:

Pizza gratuita para quien tuviera hambre.

Una barra de bebidas para acompañar cualquier alimento y distraerse antes de un examen.

Donas gratuitas como snack.

Una parada de tanques de oxígeno por si alguien sentía que le faltaba y lo necesitaba.

Una máquina para hacerles masajes a los más estresados.

El contraste con las escuelas de Latinoamérica

Los usuarios de la red social no dudaron en manifestarse después de haber sido testigos de tantas comodidades. Se dirigieron a los comentarios para demostrar su sorpresa y hacer una comparativa de cómo son los centros educativos en sus países.

Algunos argentinos consideraron que su compatriota era afortunada de poder vivir todo eso: “En la UBA, para sacarte el estrés, el día del final no funciona el ascensor. Así subís diez pisos por escalera con 30 °C”; “Acá en Argentina el día que vas a rendir se te cancela el tren”; “Qué lejos estamos, acá estás al borde del colapso”; “En mi uni cuando vas a anotarte en los finales el sistema falla, entonces no te estresas porque sin final no hay estrés”; “Mientras en la UBA cada que rindo un final hay alguien que se desmaya y los profes que no tienen idea qué tienen que hacer”, escribieron.

Así es la máquina de masajes que la tiktoker y sus compañeros tenían en la escuela de EE.UU. @eugekenny/TikTok

En opiniones más críticas, la comunidad virtual hizo énfasis en lo que podría suceder si alguna de esas estaciones de comida y relajación estuvieran en sus escuelas: “El tema es que si voy, mi mente se siente culpable por estar ahí en lugar de estudiando”; dijo una persona. Otra también le vio una cara diferente a la situación y consideró que, después de todo, no eran excentricidades sin costo: “Todo eso está incluido en los miles de dólares que pagan por la carrera”.

