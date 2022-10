Es azafato y revela lo que todos deben comer antes de un vuelo: “El viaje será un éxito”

La vida viajera de los azafatos puede resultar envidiable para muchas personas, algo que ha quedado demostrado en su creciente popularidad en TikTok, donde decenas de empleados han revelado sus más grandes secretos y hasta han compartido tips para aspirantes a asistentes de vuelo. Pero no todo es glamour porque los viajes constantes implican un riesgo de deshidratación, pero uno de ellos compartió algunos tips para hacer más ligera una distancia larga.

Para quienes se han preguntado cuánta agua pierde el cuerpo durante un vuelo, hay algunas aproximaciones que permiten dimensionar el impacto de los viajes en la salud física. De acuerdo con la Asociación Médica Aeroespacial, la humedad relativa durante el recorrido en un avión puede ser del 20% o incluso llegar hasta el 10%, una atmósfera tres veces más seca que el clima en el desierto del Sahara. Hay otras fuentes que destacan que el cuerpo puede perder hasta 1,5 litros de agua durante un vuelo de tres horas.

Un azafato compartió que la clave para no sufrir deshidratación durante un vuelo en avión está en beber 8 onzas cada hora, pero también en un desayuno que incluya antioxidantes Unsplash

En tal caso, los asistentes de vuelo padecen la deshidratación de forma constante. Pero han encontrado maneras de luchar contra sus afectaciones. Un azafato de JetBlue Airways, llamado Jorge Gutiérrez, compartió con Travel + Leisure una recomendación básica para que los viajeros planeen mejor la comida que ingieren previo a volar.

“Sabiendo que volar a grandes alturas puede causar deshidratación, siempre empiezo el día preparando mi cuerpo para el vuelo, de modo que no me quede cansado, sino que me llene de energía y esté listo para partir una vez que haya llegado a mi destino”, aseguró y contó cómo desayuna antes de un ajetreado traslado: “Me aseguro de comenzar el día con un desayuno saludable y rico en antioxidantes y hago todo lo posible por evitar el azúcar y la sal para combatir la deshidratación”.

Así que queda descartada la comida rápida y las bebidas azucaradas de las cafeterías de cadena en los aeropuertos. ¿Entonces cuáles son las mejores opciones? Los granos enteros son uno de los principales alimentos que contienen antioxidantes, así que una avena con, por ejemplo, arándanos, que es la fruta con mayor poder antioxidante, podría ser una buena idea para el desayuno.

Un plato de avena con frutas, como el arándano, y semillas como la chía, es una buena opción de desayuno previo a un vuelo, de acuerdo con las recomendaciones de un sobrecargo Thinkstock

Los antioxidantes ayudarán a mantener la elasticidad de la piel, evitando la resequedad. En ese grupo, también está el aguacate, verduras de hoja verde, zanahorias, otros granos como la linaza y una proteína como el pescado. Estos alimentos bien podrían ser parte de un sándwich ligero previo a viajar.

Y para no dejarle toda la responsabilidad de mantener la hidratación al desayuno, el azafato Jorge Gutiérrez también recomienda beber al menos 8 onzas de agua, 236 ml, cada hora para reducir las posibilidades de sufrir el vuelo horas después. La mala noticia es para quienes gustan de beber café en todos los espacios porque él desaconseja esa bebida y el alcohol durante un viaje.

“Puede parecer algo simple, pero beber suficiente agua y preparar su cuerpo para grandes altitudes puede ayudar a planear que el día de viaje sea un éxito”, aseguró a la publicación.

LA NACION