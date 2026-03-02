Es ciudadano americano, emigró a EE.UU. en los 2000 y vivió un tiempo en Nueva York: quién es el tirador de Austin

El domingo por la mañana un tiroteo en el exterior de un bar en Austin, en Texas, sumió a la jurisdicción en una conmoción generalizada. El ataque fue perpetrado por un hombre identificado como Ndiaga Diagne, de 53 años, quien había llegado a Estados Unidos en los 2000 y consiguió su naturalización en 2013. La información preliminar indica que nació en Senegal y residió en Nueva York antes de mudarse a Pflugerville, donde vivió durante los últimos años.

Quién es Ndiaga Diagne, el autor del tiroteo en Austin

El Departamento de Policía de Austin (APD, por sus siglas en inglés) confirmó en un mensaje en X que identificó al sospechoso del tiroteo en la calle 6 oeste como Ndiaga Diagne, abatido por las autoridades. El hombre asesinó a dos personas e hirió a otras 14 al disparar tras descender de su automóvil con una pistola y un rifle. Al momento del ataque, llevaba una remera con la leyenda “Propiedad de Alá”, por lo que se investiga la posible conexión con la operación militar estadounidense en Irán.

De acuerdo con la información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), compartida por CNN, Diagne, originario de Senegal, ingresó a Estados Unidos el 13 de marzo de 2000 con una visa de turista B-2. Seis años después, ajustó su estatus a residente permanente tras casarse con una ciudadana estadounidense, y en 2013 consiguió la naturalización.

En diálogo con ABC News, una mujer aseguró ser la exesposa del tirador. Según sus declaraciones, vivieron juntos varios años en Nueva York antes de mudarse en 2017 a Texas, motivados por la intención de Diagne de tener más espacio para su familia. Aunque inicialmente se instalaron en San Antonio, los funcionarios indican que tenía varios domicilios en el estado.

En 2022, la pareja se divorció y desde entonces no mantuvo ningún diálogo.

y desde entonces no mantuvo ningún diálogo. Ese año también marcó el único antecedente penal de Diagne , cuando fue arrestado por un cargo de colisión con daños al vehículo, un delito menor.

, cuando fue con daños al vehículo, un delito menor. Antes del tiroteo, el hombre residía en Pflugerville , una ciudad ubicada en el condado de Travis con una población de menos de 50.000 habitantes.

, una ciudad ubicada en el condado de Travis con una población de menos de 50.000 habitantes. Los funcionarios ahora investigan también episodios pasados ​​de salud mental que el sospechoso tuvo mientras vivía en Texas.

El FBI investiga la conexión del tirador de Austin con Irán

Si bien no hay detalles claros sobre la conexión del tirador de Austin con el régimen iraní en la investigación preliminar, las autoridades encontraron varios elementos que pueden sugerir un vínculo.

Durante una conferencia de prensa que tuvo lugar el domingo, Alex Doran, agente especial interino a cargo de la División de San Antonio de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) indicó que hay indicadores de un “nexo potencial con el terrorismo”.

Las autoridades de Austin identificaron al tirador como Ndiaga Diagne, quien residió en Nueva York varios años antes de mudarse a Texas APD

Las autoridades ejecutaron una orden de registro en la casa del pistolero el domingo y encontraron una bandera de Irán y fotos de líderes de ese país, informó CBS News. Además de que llevaba una camiseta con un diseño de la bandera iraní debajo de una campera con la inscripción “Propiedad de Alá” en el momento del ataque, fuentes comunicaron que el Corán fue hallado en su vehículo.

“Obviamente, todavía es demasiado pronto en el proceso para determinar una motivación exacta, pero hubo indicadores en el sujeto y luego en su vehículo que indican un nexo potencial con el terrorismo”, expresó Doran, en la conferencia de prensa el domingo por la mañana.

Declaraciones oficiales sobre el tiroteo en Austin, Texas

Las primeras declaraciones sobre el atentado fueron realizadas por Lisa Davis, jefa del Departamento de Policía de Austin (APD, por sus siglas en inglés). En la rueda de prensa, relató que el sospechoso bajó de su automóvil y abrió fuego contra el bar. En menos de un minuto llegaron los agentes del APD.

De acuerdo al relato, Diagne caminaba en dirección a la policía cuando los oficiales lo confrontaron y lo abatieron. El hecho dejó un saldo de al menos tres personas fallecidas (incluido el tirador) y 14 heridas. Más tarde en la conferencia, el alcalde de Austin, Kirk Watson aseguró: “No tengo ninguna duda de que la rápida respuesta de los agentes de policía, de nuestro personal de servicios médicos de emergencia y de esos profesionales marcó la diferencia y salvó vidas”.

Greg Abbott aumentó la presencia militar en todo Texas tras el tiroteo en Austin X/@GregAbbott_TX

En un comunicado, el gobernador Greg Abbott expresó sus condolencias para las familias de las personas asesinadas por Diagne. “Este acto de violencia no nos definirá ni quebrantará la determinación de los tejanos. Cualquiera que piense en usar el conflicto actual en Oriente Medio para amenazar a los tejanos o a nuestra infraestructura crítica, tenga esto claro: Texas responderá con una fuerza decisiva y abrumadora para proteger a nuestro estado”, sostuvo.

Además, indicó que tomó las siguientes medidas:

Instruyó al Departamento Militar de Texas a activar a los militares bajo la Operación Escudo de Furia para que colaboren con socios estatales y federales para proteger las comunidades e infraestructura crítica .

. Se incrementaron las patrullas en instalaciones energéticas vitales, puertos y a lo largo de la frontera .

. Reforzó el personal de ciberseguridad y desplegó sistemas de vigilancia aérea no tripulados para monitorear y proteger las infraestructuras críticas.

y desplegó no tripulados para Instruyó al Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés) y a la Guardia Nacional de Texas a intensificar las patrullas y la vigilancia.

Por su parte, Karoline Leavitt, señaló en X que el presidente Donald Trump fue informado sobre el atentado. “Hoy, el presidente Trump habló con los líderes de Israel, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos. El Presidente también ha sido informado sobre el tiroteo en Austin, Texas”, concluyó, sin dar más información.