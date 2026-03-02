LA NACION
Noticias de Texas hoy, en vivo: Abbott condena el “acto terrorista” en Austin y blinda el distrito hoy, lunes 2 de marzo

Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado de la Estrella Solitaria: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes

Últimas actualizaciones de Texas y noticias que impactan en el estado liderado por Greg Abbott
La medida de Greg Abbott tras el tiroteo en Austin: al menos tres muertos y 14 heridos

Al menos tres personas murieron (entre ellas el tirador) y 14 resultaron heridas en un tiroteo en un bar de Austin, en torno a las 2 hs (CT) del domingo, en West Sixth Street. Tras los indicios del FBI sobre vinculaciones con el terrorismo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, tomó una serie de medidas de seguridad.

“Instruí al Departamento de Seguridad Pública (DPS) a aumentar las patrullas y el personal policial en el distrito de Sixth Street”, señaló en un comunicado. El republicano precisó que el incremento de agentes se potenciará durante los fines de semana en el centro de la ciudad, para “desalentar la actividad delictiva”.

Abbott implementó medidas de seguridad tras el tiroteo en Austin
Elecciones en Texas: a qué hora abren los centros de votación este martes 3 de marzo

Los centros de votación estarán abiertos de 7 a 19 hs (hora local) este martes 3 de marzo, por las elecciones primarias en Texas. Los ciudadanos elegirán a los representantes para los comicios generales de noviembre.

En ese horario, también permanecerán abiertas las oficinas del registrador de votantes y del secretario de votación anticipada para recibir los votos por correo y otras tareas relacionadas con el proceso electoral.

A qué hora abren los centros de votación en Texas este martes 3 de marzo
