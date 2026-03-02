Noticias de Texas hoy, en vivo: Abbott condena el “acto terrorista” en Austin y blinda el distrito hoy, lunes 2 de marzo

Al menos tres personas murieron (entre ellas el tirador) y 14 resultaron heridas en un tiroteo en un bar de Austin, en torno a las 2 hs (CT) del domingo, en West Sixth Street. Tras los indicios del FBI sobre vinculaciones con el terrorismo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, tomó una serie de medidas de seguridad.

“Instruí al Departamento de Seguridad Pública (DPS) a aumentar las patrullas y el personal policial en el distrito de Sixth Street”, señaló en un comunicado. El republicano precisó que el incremento de agentes se potenciará durante los fines de semana en el centro de la ciudad, para “desalentar la actividad delictiva”.