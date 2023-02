Es creadora de contenidos de moda y reveló el ingenioso truco para salir bien en la foto del pasaporte

escuchar

Salir bien en las fotos carnet es, para muchos, una preocupación cuando renuevan algún documento de identidad como la licencia de conducir o el pasaporte. La imagen exige que las facciones y los detalles del rostro queden bien expuestos, y por lo general no se admite el uso de maquillaje o accesorios de “embellecimiento”. Por eso, una joven creadora de contenido especializado en moda y aspecto personal reveló un consejo para lograr un casi imposible: lucir bien en los documentos.

La usuaria @mollyrussellscott aplicó algunas técnicas al momento en que le tomaron una fotografía, el resultado le agradó y no dudó en compartir su truco con la comunidad virtual. A través de un video, la mujer enumeró tips que se deben utilizar en el maquillaje liviano, así como la posición en la que debe estar el rostro al momento de la captura para que todo salga perfecto.

A su criterio, recomendó usar un maquillaje que acentúe los contornos, y aplicar iluminadores más fuertes de los que se usan de forma habitual, ya que la luz puede ser un factor en contra en estas fotografías. La tiktoker afirmó que el flash ayudaría a bajar un poco el contorno, para que no parezca demasiado.

El segundo consejo fue sobre las posiciones del rostro para que se vea más estilizado. Dio dos tips esenciales: poner la lengua en el paladar mientras los dientes y labios se mantienen cerrados. El otro fue relajar los ojos. El primero servirá para definir el mentón y para hacer la ilusión de una cara más alineada. En tanto que el segundo dará esa mirada de “modelo”.

La técnica de ubicar la lengua contra el paladar es conocida en inglés como mewing. El nombre proviene del apellido de un ortodoncista británico, el Dr. John Mew, quien estudió esta práctica de relajar y aplanar la lengua contra el ‘techo’ de la boca. Los partidarios del mewing de lengua afirman que, con el correr del tiempo y la constancia, realinea los dientes y fortalece la mandíbula. También destacan que el mewing puede ayudar a aliviar la apnea del sueño, la sinusitis, los ronquidos, el dolor mandibular y otros problemas, además de brindar una apariencia más angulosa al rostro, exactamente la ventaja destacada por la tiktoker en sus recomendaciones para las fotografías.

El pasaporte es indispensable para los viajes internacionales; una tiktoker dio consejos para salir bien en la foto de todos los documentos Unsplash

Finalmente, para comprobar que todos sus trucos funcionan, la usuaria mostró cómo salió en su fotografía del pasaporte. Fue así que logró convencer a muchas personas, quienes la elogiaron. “¿Cómo puede alguien verse tan bien en una foto de pasaporte?”; “¿Y si soy hombre y no uso maquillaje?”; “El único problema es que parezco un vagabundo en el aeropuerto, así que no me reconocerán”; “Chica, me acabo de hacer el mío hace como medio año y luzco terrible, así que ahora tengo que esperar otros cinco años para una nueva foto”, le escribieron entre las reacciones a su publicación.

LA NACION