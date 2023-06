Es de México, conoció a Taylor Swift en su casa de Los Ángeles y revolucionó a los fans

escuchar

No es común que un artista de talla internacional invite a sus fans a su casa, pero una mujer mexicana tuvo la fortuna de vivir una experiencia de este tipo ni más ni menos que con Taylor Swift. A través de un video de TikTok, la joven contó todos los detalles de cómo se encontró con la cantante en 2017 y se volvió viral. Si bien es una experiencia de hace años, ella siempre la recuerda con cariño y además se ha vuelto la envidia de muchos fans de la cantante estadounidense.

La usuaria @naned02 decidió compartir su historia en redes sociales a pesar de lo ficticia que pudiera parecer. Todo se remonta a cuando la intérprete de “Shake It Off” acababa de volver de un período fuera de los escenarios. “Desapareció por muchísimo tiempo y regresa anunciando que va a sacar su álbum Reputation”, contó la tiktoker.

En esa época, al parecer Swift quería estrechar el vínculo con sus seguidores y organizaba eventos privados para conocerlos: “Yo sabía por rumores que Taylor estaba haciendo estas reuniones secretas para fans que se llaman Secret Sessions, que son en las que te invitaba a su casa, hacía galletitas y te ponía el álbum antes que a cualquier persona”.

Una tiktoker contó cómo conoció a Taylor Swift en su casa

Por supuesto que era el sueño de todo swiftie, como se les llama a los fans de la cantante de 33 años, pero no todos lo creían posible. “Justo unos días antes le dije a mi mamá ‘imagínate que Taylor me invitara a su casa’... y ella me dijo ‘claro que no, de qué me estás hablando’”, detalló la joven. Lo que no esperaba era que la semana siguiente ese deseo se volvería realidad: “Tenía una cuenta activa en Tumblr, que en ese momento era la red social que Taylor más utilizaba y me llegó una notificación de Taylor Nation... es como la cuenta del management de ella en redes sociales”.

A partir de ese instante comenzó la travesía, ya que el equipo de la cantante de “You Belong With Me” se habría contactado con ella para pedirle información y, así, invitarla a una de las fiestas privadas: “Me llegó un mensaje que decía que se habían dado cuenta de que yo era una gran fan de Taylor y me pedían algunos datos”.

En un principio fue una noticia abrupta y hasta un poco creíble, por lo que tanto ella como sus padres dudaron de su veracidad. Aun así, se animó a decir que sí, a pesar de que en ese momento se encontraba en México y el viaje era hasta Los Ángeles, California.

La tiktoker brindó más detalles sobre cómo conoció a Taylor Swift

Cómo conoció a Taylor Swift

La joven mexicana no dio detalles sobre cómo fue estar frente a frente con Taylor, pero aseguró que fue una de las mejores experiencias, ya que era su “ídola de toda la vida”. Una vez que estuvo en Los Ángeles, arribó al lugar que le indicaron y cumplió con todas las especificaciones. “Me dieron una contraseña que debía dar al llegar”, explicó. Luego tuvo un rato de convivencia junto a la artista y otros fanáticos y hasta se tomó la foto del recuerdo.

Su relato causó furor entre otros fans de la artista, quienes quisieron estar en su lugar: “Mi papá habría pensado que es fake y me habría hecho rechazarlo”; “¿Qué se siente ser la favorita?”; “¿Por qué estas cosas no me pasan a mí?”, escribieron.

