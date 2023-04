¿Qué se sabe de la huelga de guionistas que podría paralizar Hollywood?

escuchar

El sindicato de guionistas Writers Guild of America (WGA) inició este martes una votación para decidir si sus miembros, los escritores de Hollywood, iniciarán o no una huelga para exigir mejores honorarios por sus servicios, entre otras condiciones. Sus contratos terminan el próximo 1° de mayo, por lo cual buscarán que la Alliance of Motion Picture and Television Producers los renueve con más beneficios. En caso de no llegar a un acuerdo antes de esta fecha, paralizarán la meca internacional del cine y la TV por tiempo indefinido.

El sindicato de guionistas considera que la llegada de las diferentes plataformas de streaming afectó su trabajo y remuneración durante la última década. Acusan que no solo su salario se redujo, sino que también se los contrata por menor tiempo. Si antes se contrataba a un escritor para 24 episodios y se lo incluía en todo el proceso de producción, ahora solamente lo convocan para crear entre seis y 12, de acuerdo con información del medio de espectáculos Vanity Fair.

Los guionistas de Hollywood están en pleno proceso de votación esta semana para decidir si hacen una huelga que paralizaría la creación de contenidos para cine y TV Unsplash

Con estos antecedentes, las conversaciones entre ambas partes comenzaron en marzo para llegar a un acuerdo. No obstante, el gremio de guionistas ya prepara la huelga en caso de que las solicitudes no se cumplan. La votación para la medida comenzó este martes por la noche y terminará el lunes 17 de abril al medio día. “Todos estamos planeando como si la huelga fuera a ocurrir”, declaró Elsa Ramo, socia gerente de la firma de abogados de entretenimiento Ramo Law, a Vanity Fair.

¿Qué piden los guionistas de Hollywood?

Cuando ambas partes comenzaron las conversaciones, el sindicato de guionistas emitió una lista de objetivos generales, donde compartió cuáles son los lineamientos que se tendrían que cumplir para evitar la huelga. Entre los pedidos se encuentra un sueldo más alto y mejores condiciones de jubilación.

Aumentar significativamente la compensación mínima.

Estandarizar la compensación y los términos para las funciones, ya sea que los contenidos se estrenen en cines o en streaming.

Contar con una cantidad adecuada de profesionales por producción (descartar las ‘minihabitaciones’ de guionistas).

Asegurar una compensación adecuada por escribir series de televisión a lo largo de todo el proceso de preproducción, producción y posproducción.

Restringir el uso no compensado de extractos.

Incrementar aportes al plan de pensiones y fondo de salud.

Para los contratos de características en los que la compensación cae por debajo de un umbral específico, se requiere el pago semanal de la compensación y un mínimo de dos pasos.

Reforzar la regulación de opciones y exclusividades en los contratos laborales de los guionistas de televisión.

Regular la utilización material producido utilizando inteligencia artificial o tecnologías similares.

Promulgar medidas para combatir la discriminación y el acoso y promover la equidad salarial.

¿Qué significa una huelga en Hollywood?

En caso de que los escritores den luz verde al paro, la industria de Hollywood y sus consumidores serían los principales afectados. El grado dependerá de la duración de la huelga. Es probable que algunas películas o programas con guiones ya escritos continúen filmándose, pero se quedarían sin material si el paro se extiende, dado que no habría nuevos libretos hasta la firma del nuevo contrato.

Los guionistas de Hollywood aseguran que las condiciones laborales están lejos de lo óptimo Unsplash

Las huelgas pasadas en Hollywood

Esta no sería la primera vez que los empleados de la industria del entretenimiento se manifiestan para exigir sus derechos. La huelga más extensa ocurrió en 2007, cuando los alrededor de 12.000 escritores dejaron de trabajar por unos 100 días. En ese momento, se obtuvo un acuerdo que hasta el día de hoy los mantuvo estables, según declaró Patric Verrone, presidente de WGA West a Hollywood Reporter: “Absolutamente no obtuvimos todo lo que queríamos, pero obtener la jurisdicción en los nuevos medios (de streaming) cambió por completo la forma en que se emplean los escritores, actores, directores y toda la industria. Si no hubiéramos hecho eso, Netflix no sería lo que es hoy, que es la compañía que da trabajo a un tercio de nuestros miembros”.

LA NACION