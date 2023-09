escuchar

Un hombre, quien en algún momento se desempeñó como oficial de visas, reveló en redes sociales cuál es el secreto para que a un solicitante le aprueben el documento cuando acude a la cita en el consulado. En su experiencia, el agente se basará en lo bien que el peticionario se desenvuelva durante la entrevista, por lo que, en su opinión, es importante mantener una buena conexión y una conversación convincente.

Esta persona, que publica contenido en TikTok bajo el usuario @argovisa, compartió un video para guiar a quienes tienen interés en tramitar el documento americano. “La gente siempre me pregunta: ‘¿cuál es el secreto o el truco para obtener una visa?’”, inició su relato. Más adelante, aclaró que, en realidad, no existía información oculta al respecto. “Lo que necesitas saber es que no hay secreto. No hay nada que puedas decir o documentar para que te la aprueben, porque en la entrevista eres solo tú conversando con el oficial”.

De esa manera, argumentó que el verdadero truco que los extranjeros deben aplicar es solo dar una buena impresión. “La entrevista puede ser tu oportunidad para demostrar por qué te mereces la visa. Está en tus manos recibir una aprobación”, aseguró. La forma de lograrlo es no sobreactuar o intentar convencer al cónsul. “Estás haciendo básicamente ventas, le estás vendiendo tu solicitud. Solo espera en silencio a que tomen una decisión sin que los interrumpas. No puedes influir en eso”, agregó.

Un exagente de visas reveló el secreto para conseguir el documento

En ese orden, el experto en migración manifestó que cada solicitante era responsable de su propio resultado, de acuerdo con la manera en que completó su formulario ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). “Si hay un secreto, es este: tienes el poder de presentar información que afectará su forma de pensar sobre ti durante la entrevista, así es como obtendrás la visa”, concluyó.

El clip causó furor entre miles de personas en TikTok, donde ya sumó más de 400 mil reproducciones. A la mayoría de los usuarios les pareció sorprendente recibir una perspectiva diferente de las solicitudes de visa, por parte de alguien que tiene experiencia en ese ámbito. Además, hubo algunos que reaccionaron al respecto y contaron sus propias experiencias.

También se hicieron presentes los extranjeros que expresaron confusión por el consejo del tiktoker. “Entonces, el secreto es: depende del estado de ánimo del oficial”; “A mí solo me preguntaron dónde trabajaba y a dónde iba. La entrevista solo duró 30 segundos”; “El secreto es tener confianza, pero no ser arrogante ante tu situación. Ya tienes un no, así que conviértelo en un sí con elegancia”, fueron algunos de los comentarios.

La visa de EE.UU. no es un documento fácil de conseguir Freepik

Por último, el exoficial también respondió los mensajes de los usuarios que sostuvieron que los funcionarios consulares decidían si otorgaban la visa incluso antes de la cita y explicó que era una creencia falsa. “En realidad, el oficial de visas no ha tomado una decisión antes de su entrevista. Ese encuentro es tu oportunidad de presentar tus aspectos más destacados”, cerró.