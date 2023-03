Es experto en los parques de Disney y dice qué atracciones no debes visitar si no sabes inglés

escuchar

Los parques de diversiones de Disney son de los más grandes atractivos turísticos de EE.UU.. Las personas de todas partes del mundo se reúnen en estos lugares cada año para visitar a sus personajes favoritos. Además, están dirigidos al público en general, sin importar edades o nacionalidades. No obstante, varias de sus atracciones pueden ser más difíciles de disfrutar si no se domina el inglés, al menos según la visión de un tiktoker, quien especificó las actividades donde este detalle cambia por completo la experiencia.

El clip fue compartido en la cuenta @si.disney, donde se comparten consejos para que los turistas tengan una mejor visita. De acuerdo con la visión de este perfil, los parques son “bastante amigables” con las personas que no tienen el inglés como lengua madre, incluso a pesar de que los shows suelen narrarse en este idioma, pero hay algunos que representan un reto mayor. Según el tiktoker, eso hace que la experiencia sea difícil y aburrida. Las actividades que no recomienda en estos casos son tres:

Monsters Inc. Laugh Floor

A pesar de que Mike Wazowski es uno de los personajes favoritos debido a su gran simpatía, este show no es recomendable para quienes no son angloparlantes, debido a que se trata de un espectáculo de Stand Up Comedy. Los chistes que realiza el protagonista y sus amigos están completamente en inglés. De acuerdo con el tiktoker, además de que puede ser aburrido, también puede ser incómodo, ya que el espectáculo es interactivo con el público.

Un tiktoker mostró las atracciones que no se deben visitar en Disney si no se domina el inglés

Los visitantes son invitados a enviar sus propios chistes por mensaje de texto. De igual manera, los filman y aparecen en las pantallas colocadas en el lugar. En tanto, se les pueden hacer preguntas durante el show y quienes no las entiendan podrían pasar un mal rato sin saber qué responder.

Turtle Talk with Crush

En la misma línea que el anterior, este es un show interactivo donde los participantes podrán tener una conversación con la “tortuguita cool” de Buscando a Nemo, explicó el creador de contenido. En este espacio, los más pequeños tendrán la oportunidad de interactuar en tiempo real con el personaje. Las conversaciones son “muy amenas e interesantes”, pero solo si los niños entienden inglés.

El creador del video explicó que los padres de familia deberán explicarles a sus hijos que la tortuga posiblemente no entenderá sus preguntas si le hablan en español.

For the First Time in Forever: A Frozen Sing-Along Celebration

En este espectáculo, los creadores oficiales de Frozen cuentan la historia de la película. El perfil de TikTok detalló que todo el show es ameno, entretenido y gracioso, ya que los narradores se toman la libertad de agregar chistes mientras cuentan las aventuras. Sin embargo, todo el evento es en inglés.

El espectáculo de Frozen se realiza completamente en inglés, aunque es una gran oportunidad de ver los poderes de Elsa en vivo Facebook/WaltDisneyWorld

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es que los personajes invitan al público a cantar las emblemáticas canciones de la película. No obstante, quienes las conocen solo en español no podrán participar, según la cuenta. Aun así, aseguró que es una gran opción para ver a los personajes de Frozen y experimentar en vivo los poderes de Elsa.

