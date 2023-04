Es hispana y lidera una iglesia en Texas: “Es muy significativo”

escuchar

Una mujer hispana se convirtió en la primera líder de una iglesia bautista en el norte Texas. Por lo general, estos cargos son ocupados por figuras masculinas. Sin embargo, algunos feligreses texanos escuchan la palabra de Dios en voz de una mujer. La pastora aseguró que este hecho es significativo y que, desde su lugar, trata de romper los patrones patriarcales que imperan en los espacios religiosos, donde aún persiste la creencia de que solo los hombres pueden predicar la fe.

Victoria Robb Powers nació en el oeste de Texas pero tiene raíces mexicanas, ya que su madre es inmigrante de la ciudad de Hermosillo, Sonora, mientras que su padre es nativo de Texas. La mujer afirmó para Univision que haber crecido en un hogar multicultural la preparó para dirigir una “congregación tan diversa”, como describió al templo Royal Lane, en Dallas.

¿Quién es Victoria Robb Powers?

Powers es licenciada en religión y filosofía por la Baylor University. En 2012 obtuvo una maestría en divinidad por la Texas Christian University. Estuvo dos años como capellán de hospital y luego se trasladó al ministerio parroquial. También se desempeñó como presidenta de la junta de Baptist House en la Escuela de Teología de Perkins. Además, es miembro de las juntas de Fellowship Southwest, que abogan por los inmigrantes en la frontera entre EE.UU. y México, detalla el sitio de la Iglesia Metodista Unida de University Park.

Victoria Robb Powers se integró al templo Royal Lane, en Texas, en febrero de este año Facebook/Royal Lane Baptist Church

Para Powers, ser la primera pastora principal en Royal Lane es “una señal de que Dios es más grande que los muros que intentamos poner a su alrededor”, comentó al medio citado. Asimismo, aseguró que llegar a este puesto fue “una grieta en el patriarcado bautista”. Durante su primera celebración religiosa, la mujer señaló que a través de su experiencia quiere dar a las jóvenes “una visión más completa de que Dios puede llamarlas”.

Su camino hasta llegar al púlpito

Powers sintió el llamado para servir a Dios mientras estudiaba. En ese entonces, habló con un pastor para averiguar los posibles caminos que podría tomar para predicar, quien le dijo que solo podía participar en el ministerio de niños, jóvenes y mujeres. “En ese momento, no encontré que eso fuera particularmente limitante, porque no conocía otra cosa”, afirmó a The Dallas Morning News.

Sin embargo, cuando estaba en la universidad, conoció a una pastora principal hispana de una iglesia bautista. Lo primero que pensó fue que esa persona se parecía mucho a ella. No sabía que las mujeres podían llegar a ser las líderes de un templo, por lo que su perspectiva y aspiraciones cambiaron, aunque el camino para llegar a ser pastora era largo.

Su mayor deseo siempre fue liderar un templo bautista. No obstante, ante las limitaciones, tuvo que encontrar otra forma de responder a su llamado. Fue así que durante ocho años dirigió la Capilla Cox en la Iglesia Metodista Unida de Highland Park. Luego, se desempeñó como pastora ejecutiva en la Iglesia Metodista Unida de University Park. Este último puesto lo describió como un papel similar al de un pastor asociado en el mundo bautista. “Siempre esperé un espacio en mi propia tradición, la iglesia Metodista fue un hermoso hogar provisional para mí, pero nunca fue mío”, detalló, respecto a esta etapa de su vida.

Victoria Robb Powers está casada; tiene dos hijas y un hijo Facebook/Royal Lane Baptist Church

Recién este año se le presentó la oportunidad que tanto buscó. En octubre de 2022, la congregación de Royal Lane Baptist votó unánimemente para que Powers se convirtiera en su próxima pastora principal. Su ceremonia de instalación se llevó a cabo en febrero pasado. Durante este evento, la reverenda Meredith Stone, directora ejecutiva de Mujeres Bautistas en el Ministerio, detalló que en Texas solo hay 39 pastoras o copastoras bautistas.

