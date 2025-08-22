Es hondureño y reveló sus consejos para conseguir un primer empleo en Estados Unidos: “A mí me funcionó”

Un joven hondureño, conocido en redes sociales como Alf Castellanos, compartió en TikTok su experiencia y algunos consejos para obtener un primer empleo en Estados Unidos, especialmente para aquellos que desean comenzar a trabajar por su cuenta. De acuerdo con su trayectoria, asegura que no es necesario ser un experto, sino la forma en la que se logran hacer conexiones a partir de lo que se sabe hacer.

Consejos para conseguir un primer trabajo en EE.UU.

El joven originario de Honduras brindó sus mejores consejos para los migrantes latinos a través de un video publicado en TikTok y los invitó a perder el miedo y trabajar por su cuenta en el país norteamericano.

Castellanos reveló que esta es una buena opción para los profesionistas que son muy buenos en su empleo, aunque mencionó que él tomó el riesgo de trabajar en áreas en las cuales aún no tenía experiencia.

El primer consejo es aprender bien el trabajo en el que se desempeñarán. Él menciona que inició con un empleo en la construcción y decidió especializarse en el concreto hasta perfeccionar su labor.

Como segundo consejo, recomendó usar las redes sociales para hacer publicidad y atraer a los primeros clientes. Además, explicó la importancia de comenzar a crear contactos en el área en el que se desempeñarán.

“Empecé a conseguir contactos de las personas que tenían el camión, que llevaban y trabajaban el cemento... Obviamente por conseguirles los trabajos me daban una comisión”, explicó Alf Castellanos.

Alf Castellanos recomienda imprimir tarjetas de presentación al iniciar como trabajador independiente (TikTok/@alfcastellanos_)

El influencer también imprimió tarjetas con todos sus datos y rotuló su camioneta con información relevante sobre su negocio. Después repartió la información en barrios cercanos para aumentar su número de clientes.

Finalmente, el joven recomendó aprender a cobrar por los trabajos, perder el miedo a empezar por cuenta propia y arriesgarse a intentarlo.

Cuál es el mejor empleo para latinos en EE.UU.

El mismo influencer reveló que el rubro de la construcción es uno de los mejores trabajos para migrantes en el país norteamericano. Esta conclusión la obtuvo tras probar con diferentes profesiones y darse cuenta de que en esta área se pagaba mejor.

El migrante hondureño compartió que, pese a no tener experiencia ni conocimiento en el sector, logró cobrar hasta US$1800 por semana. Su empleo consistía en ser asistente, descargar y aplicar cemento en las construcciones.

Aunque no todo fue positivo pues, según Castellanos, se trata de uno de los oficios más exigentes a nivel físico. Según explicó, el trabajo es pesado y muchas veces debía despertarse en la madrugada, soportar las altas temperaturas y trabajar bajo los rayos del sol.

El trabajo en la construcción es uno de los más exigentes y mejor pagados para migrantes en EE.UU., según influencer Alf Castellanos (TikTok/@theroofingtwins)

El influencer mencionó que generalmente trabajaba de lunes a sábado, pero que si el trabajo lo requería, también debía presentarse los domingos y que muchas veces su jornada se extendía hasta la medianoche.

Mejores oficios para ser un trabajador independiente en EE.UU.

Otro migrante identificado como Adán Bautista compartió un clip en TikTok en donde revela cuánto gana en un día como “yardero” o jardinero. La suma sorprendió a muchos de sus seguidores, pues el hombre dijo obtener más de mil dólares en una sola jornada.

Aunque especificó que su salario como trabajador independiente es variable, y que existen días buenos y días malos. Además de que no solo se dedica a cortar el pasto, sino también a podar árboles, dar mantenimiento a jardines y plantar arbustos.

Muchos migrantes latinos se dedican a cortar césped y a realizar trabajos de mantenimiento en jardinería. Algunos comparten que es uno de los empleos mejor pagados.

Muchos migrantes latinos trabajan como "yarderos" en EE.UU. (TikTok/@Andoni Ayala)

Otras profesiones en las que los trabajadores pueden iniciar por su cuenta son: conductor de Uber, personal de limpieza, repartidor o handyman, un trabajador versátil que debe conocer sobre oficios de carpintería, albañilería, plomería y hasta electricidad, según Aprende.

También existen oportunidades como cuidador de personas adultas mayores, o venta de comida y repostería, todo dependerá de las habilidades de cada persona y de su experiencia laboral.