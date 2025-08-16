Es “yardero” en Texas y revela cuánto gana en 24 horas de trabajo: “¿Ustedes creen que está bien?”

Adán Bautista, un migrante de origen latino que vive en Austin, Texas, mostró en sus redes sociales cómo es su trabajo de jardinero y cuánto puede ganar en una jornada dedicada enteramente a cortar el césped en casas. Al finalizar, sus pagos superaron los 1000 dólares, una cifra que sorprendió a muchos de sus seguidores. “¿Ustedes creen que está bien?”, preguntó.

Trabaja como “yardero” en Texas: cuánto cobró en un día y por hora

En el video que subió a Tiktok, Adán mostró que su jornada laboral comenzó temprano y se extendió hasta la tarde. En total, trabajó en 20 propiedades y dedicó alrededor de media hora a cada una.

Es "yardero" en Texas y esto es lo que gana

Bautista registró en video su lo que ganó en cada corte, hora por hora:

7 hs: US$45

7.30 hs: US$55

8 hs: US$40

8.30 hs: US$50

9 hs: US$60

9.30 hs: US$40

10 hs: US$45

10.30 hs: US$80

11 hs: US$45

11.30 hs: US$40

12: US$75

12.30: US$100

13: US$45

13.30: US$40

14 hs: US$55

14.30: US$45

15 hs: US$50

15.30: US$65

16 hs: US$60

16.30 hs: US$75

En total, sumó US$1115 en una jornada que se extendió desde las 7 hasta las 16.30 hs, según su clip. Al finalizar el trabajador, preguntó a sus seguidores qué les parecía el pago y la mayoría se mostró sorprendido por el monto que había reunido. “Lo que ganas en un día, lo gano en una semana. Bien por ti”, le escribió una persona.

De todos modos, Bautista aclaró que su salario es variable. “Hay días buenos y días malos”, aclaró. También detalló que no solo es “yardero” y que además de cortar el césped, coloca pasto en panes, planta árboles y arbustos, diseña paisajismo y realiza distintos trabajos de mantenimiento de jardines.

El rubro de jardinería oferta empleos a los que se puede acceder a Estados Unidos con la visa H-2B Trabajadores temporales no agrícolas Freepik

Jardinería: un oficio en alta demanda en Estados Unidos

En Estados Unidos, los jardineros son conocidos como “greenskeepers” y se encargan del cuidado de áreas verdes en parques, campos de golf, clubes privados y residencias. Según datos del Departamento de Trabajo, es uno de los oficios más solicitados para trabajadores extranjeros: otorga alrededor de 4613 visas H-2B anuales.

El salario promedio de un jardinero es de US$18,75 por hora, según Thinkingworld. Sin embargo, quienes trabajan de forma independiente, como Bautista, pueden superar ampliamente esa cifra en días de alta carga laboral.

Por año, con una jornada laboral de 40 horas semanales, el ingreso promedio se sitúa aproximadamente en US$39.000. De todos modos, esta cifra puede variar según la experiencia, la ubicación geográfica y el tipo de tarea que se realice.

Muchos migrantes se dedican a la jardinería en EEUU User - https://www.youtube.com/@AlfyTavarez

Los estados de EE.UU. donde se paga mejor la jardinería

California, Florida, Texas, Nueva York e Illinois concentran la mayor cantidad de empleos en jardinería. California lidera con más de 105 mil puestos y los mejores salarios promedio.

Según consigna Thinkingworld, basado en datos de la División de Estadísticas de Empleo y Salarios Ocupacionales, un principiante en jardinería puede ganar entre US$500 y US$600 por semana. Los trabajadores con más experiencia alcanzan los US$900 semanales.

Las tareas incluyen desde el corte de césped y el riego, hasta el diseño de jardines personalizados, la colocación de césped en panes, la plantación de árboles y arbustos y el mantenimiento de sistemas de riego.