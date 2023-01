Es latina, trabajó en el campo en California y TikTok cambió su vida por completo: “Sin filtros”

escuchar

La vida de Bélgica Walker, una mexicana oriunda del estado de Oaxaca, cambió gracias a TikTok. La joven tiene una historia de perseverancia y esfuerzo que ha captado la atención de miles de usuarios que la siguen en sus redes sociales. Aunque la madre de dos hijos comenzó en YouTube, con vlogs en los que relataba parte de sus días, fue en la plataforma de origen chino que saltó a la fama. En sus videos, suele compartir detalles sobre su familia, misma que ha logrado consolidar junto a su esposo, un militar estadounidense a quien le prepara platos típicos de su país.

Bélgica nació en 1995 en la región Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, ubicada en México. Desde muy pequeña, cuando solo tenía cuatro años, sus padres decidieron emigrar a California, donde creció y vivió con su familia. Su primera hija la tuvo a alrededor de los 17 años, tras haber tomado la decisión de comenzar a forjar su propio camino. No obstante, las cosas no resultaron, pero su temple se mantuvo intacto. Es así que, con la intención de salir adelante y de ser un ejemplo para su pequeña, la ahora tiktoker comenzó a trabajar en el campo. A la par, en 2017, decidió estudiar la licenciatura en trabajo social en un colegio comunitario para “ayudar a otros”.

Bélgica, una tiktoker latina, muestra cómo cambió su vida

Según ha contado ella misma, había cumplido 18 años cuando comenzó su empleo en la recolección de cerezas en Fresno. Esta fue una tarea que calificó como difícil, debido a las altas horas que pasaba bajo el sol, además de que no era muy bien remunerada. De acuerdo con su testimonio, comenzaba a las 4 am, ya que al ser madre soltera tenía que preparar a su hija para dejarla con la niñera y después dirigirse al campo.

Esta fue su vida por algunos años, con muchos desvelos mientras hacía lo necesario para estabilizarse por su pequeña familia. Sin saberlo, en algo que era un hobby estaba aquella clave que la ayudó a cambiar su destino. Con el tiempo, la comunidad virtual la respaldó y en la actualidad es una destacada tiktoker latina en Estados Unidos. En sus redes sociales, YouTube, TikTok e Instagram, suma casi 500.000 seguidores.

De la cosecha de cerezas al ascenso a la fama

El creciente éxito de Bélgica no solo se debe a su carisma, sino también a las recetas que prepara para su “gringo”, como ella llama a su esposo: mole, frijoles, tamales y otros platos típicos de México son la constante en la vida de esta familia. Además, estos clips son de los que acumulan la mayor cantidad de reproducciones en su cuenta.

No solo muestra lo más lindo, sino que la influencer se caracteriza por ser transparente y aparecer “sin filtros”. Es así que, en uno de sus más recientes videos, reveló que ser la esposa de un militar no era tarea fácil. Algunas dificultades incluyen los viajes, por lo que él no está en momentos importantes, como cuando nació su segundo hijo.

Empezó en el campo de Estados Unidos y ahora es famosa tiktoker

Aún con las adversidades que vive, la tiktoker se muestra orgullosa de sus raíces mexicanas y no pierde oportunidad para resaltar el lugar del que es originaria. Sus seguidores más antiguos también reconocen su esfuerzo: “Ahora ya estás casada con un hijo (...) viviendo una nueva vida. Recuerdo que solo vivías con tu hija en un cuartito”, le suelen expresar en los comentarios de sus clips.

