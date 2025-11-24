Es latina y cuenta cómo hace para ganar US$3000 por mes en Estados Unidos, pese a haber arrancado “sin contactos”

Una joven latina que llegó a Estados Unidos “sin experiencia y sin contactos” sorprendió en redes sociales al revelar cómo pasó de dudar de todo a ganar US$3000 al mes como personal de limpieza de casas, con alojamiento y comida incluidos. “Al principio pensé que era mentira… ahora vivo mi sueño”, contó

De qué trabaja la latina que gana US$3000 en Estados Unidos

De acuerdo al video, compartido en TikTok, la joven trabaja cinco días a la semana limpiando casas, con ello logra ganar US$3000 al mes.

Pero esto no es todo, la latina contó que por ese trabajo también obtiene otros beneficios que la ayudan a ahorrar dinero y hacer rendir más su salario, estos son:

Alojamiento gratis

Comidas incluidas

La joven de origen hispano contó que una de las enormes ventajas de trabajar como personal de limpieza en casas particulares de Estados Unidos es que usualmente no se solicita experiencia previa.

“Aprendí todo”, dijo. Además, señaló que gracias a este trabajo ahora planea quedarse en EE.UU. por dos años más.

“Pagan tan bien porque los dueños necesitan personal para mantener el orden de su hogar”, dijo, e incentivó a más personas interesadas en lanzarse a este trabajo.

“Si yo lo logré, tú también puedes”, enfatizó la joven latina en el video viral que compartió en redes sociales.

¿Cuánto se gana por limpiar casas en Estados Unidos?

Según la agencia Nancy Housekeeping Service, el costo promedio por hora de un servicio de limpieza residencial oscila entre los US$25 y US$45. En algunas ciudades o en ciertas franquicias, la tarifa puede elevarse y ubicarse entre US$50 y US$90.

Sin embargo, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) informa que el salario promedio para quienes se dedican a la limpieza de casas en EE.UU. es de US$14,22 por hora, lo que equivale a unos US$29.580 al año.

El precio final depende también del tipo de servicio contratado. La mayoría de las agencias y trabajadores independientes ofrece varias modalidades: una limpieza estándar, una limpieza profunda o una “limpieza estacional” orientada a mantener un ambiente más saludable y libre de gérmenes.

También, en algunos casos, se solicita una opción de limpieza ecológica. Esta última utiliza “soluciones respetuosas con el medioambiente y eficaces para eliminar la suciedad y los gérmenes sin productos químicos agresivos”, según detalla Nancy Housekeeping Service.

Cómo se calcula el servicio de limpieza

Según el sitio web Cleaning su casa, existen distintos factores que influyen en el valor final de los honorarios.