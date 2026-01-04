Es migrante, empezó vendiendo comida en Facebook desde su casa y hoy factura más de US$ 1 millón al año

Un negocio en Facebook fue el punto de partida de Shivani Dhamija, una emprendedora migrante que nació en la India y que en 2014 comenzó a vender comida casera desde su casa de Halifax, Canadá. En 2025 superó el millón de dólares en facturación anual. Hoy, su marca Shivani’s Kitchen se vende en cadenas como Costco y Walmart.

De pedidos caseros a una marca de alimentos premium

Dhamija trabajaba en atención al cliente en un centro recreativo cuando detectó una demanda concreta: “Había muchos estudiantes que no sabían cocinar, pero extrañaban la comida de casa”, explicó en una entrevista con Entrepreneur.

El proyecto comenzó sin un capital inicial significativo gracias al uso de redes sociales y ventas bajo pedido Shivani's Kitchen

Ese escenario la impulsó a lanzar un servicio de viandas. Con el tiempo, el negocio sumó mezclas de especias basadas en recetas familiares. “Las especias de mi mamá fueron la razón principal. Se volvieron populares muy rápido, incluso entre personas de otras culturas”, señaló.

La expansión continuó con paneer y salsas listas para usar. Esa decisión de negocio surgió de una dificultad personal que encontró en su propio consumo. Dhamija explicó que en su entorno no conseguía productos auténticos ni de buena calidad y que, para ese momento, su clientela ya “confiaba” en su trabajo.

El inicio de su emprendimiento que se convirtió en un éxito

El primer paso fue abrir una página en Facebook y publicar la oferta de comidas. No hubo inversión relevante. “No puse mucho dinero. Compré los ingredientes recién cuando tuve a mi primer cliente”, relató.

La demanda de estudiantes e inmigrantes indios que extrañaban la comida tradicional impulsó el nacimiento de Shivani’s Kitchen Shivani's Kitchen

Según explicó, el uso de redes sociales permitió validar la idea sin asumir grandes riesgos financieros y construir una clientela estable desde el inicio.

El error tras el cierre del restaurante

En 2018, el crecimiento derivó en la apertura de un restaurante indio. El proyecto cerró dos años después, en el contexto de la pandemia. El problema mayor llegó con una nueva decisión de expansión.

“Cerré el restaurante y abrí una planta federal de alimentos. Fue una inversión muy grande, con márgenes mínimos”, reconoció. Al mirar esa decisión pasada sentenció: “Si pudiera volver atrás, no lo haría. Usaría co-packing para ahorrar tiempo y dinero”.

El negocio comenzó con viandas y se expandió luego a mezclas de especias basadas en recetas familiares Shivani's Kitchen

El salto a las grandes cadenas expuso la complejidad del sector de productos empaquetados. Dhamija advirtió que había subestimado el rubro. “La industria de consumo masivo tiene reglas y regulaciones para cada proceso. Es muy desafiante y requiere mucha paciencia”, sostuvo.

También recordó un episodio crítico durante un lanzamiento en Walmart. “Me llamaron para decirme que todos nuestros productos tenían el mismo código de barras. Era un caos logístico”, contó. La empresa retiró el envío antes de que llegara a tienda, corrigió las etiquetas y asumió pérdidas de inventario y los retrasos.

Las ganancias que dejan las ventas de sus productos

Los ingresos anuales rondaron los US$100 mil en los primeros años. En 2024, alcanzaron cerca de US$500 mil. En 2025, superaron el millón de dólares. “Fue un crecimiento del 100% respecto del año anterior”, precisó.

La empresaria trabaja entre 50 y 60 horas semanales. “Algunos días empiezo a las 8 hs y sigo hasta las 16 hs, incluso fines de semana”, explicó, aunque destacó la flexibilidad: “Puedo acomodar mi agenda para estar en un acto escolar de mi hijo”.

El consejo para otros emprendedores

Dhamija subrayó la importancia del entorno personal. “Busquen amigos que también emprendan. Van a pasar por subidas y bajadas todo el tiempo”, aconsejó.

Y concluyó: “Tener gente con la que hablar marca una gran diferencia cuando el proyecto apunta a durar muchos años”.