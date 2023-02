Es neurocientífica del MIT y recomienda rutinas para eliminar la “niebla mental y la falta de memoria” y dormir mejor

escuchar

La vida moderna puede ser estresante. El apego a las rutinas, los teléfonos inteligentes y las horas de exposición a los contenidos de redes sociales causan una sobrecarga de información que podría detonar en problemas de salud, como tensión crónica, niebla mental y falta de memoria. En esa línea, la neurocientífica del Massachusetts Institute of Technology (MIT), Tara Swart Bieber, ha dedicado los últimos años de su carrera a estudiar las posibles soluciones a estos padecimientos.

Con frecuencia, se dice que alimentarse sanamente, dormir bien, y hacer ejercicio ayudan al bienestar personal. Sin embargo, en una reciente colaboración para el blog Make It de CNBC, la doctora Swart nombró cuatro acciones puntuales para combatir los problemas que caracterizan el estilo de vida contemporáneo.

“Aunque creas que estás relajado, tu cuerpo puede estar físicamente tenso”, escribió la especialista en salud mental en la publicación. Como parte de la solución, compartió que, en su caso, nunca deja que la sensación de estrés se prolongue por mucho tiempo. Para aliviar los momentos críticos, recomienda hacer un sencillo ejercicio de respiración, que contempla cuatro repeticiones: inhalar, retener el aire por cuatro segundos y exhalar.

Ejercicios de respiración y meditar al finalizar el día pueden ayudar a la relajación y el bienestar Keren Fedida / Unsplash

Un estudio publicado por otros especialistas médicos de la Universidad de Pace en Nueva York, así como del The Northeast Institute for Evidence Synthesis and Translation (NEST, por sus siglas en inglés), confirman la utilidad de esta rutina. Las personas que participaron en pruebas de respiración lograron bajar sus niveles de cortisol (una hormona del cuerpo relacionada con el estrés) y hubo mejoras en la presión arterial.

Otras disciplinas que fomentan la respiración son la meditación, el yoga y la práctica de la atención plena, que también son útiles para ayudar a reducir el estrés y la niebla mental. De hecho, la doctora Tara Swart nunca pasa un día sin hacer este proceso. “Yo medito al menos 12 minutos al día”, escribió la también profesora del MIT. No obstante, planteó una alternativa: “Si no te gusta meditar, puedes realizar una actividad de atención plena, como cocinar o dar un paseo tranquilo”.

Para una práctica correcta antes de dormir, mencionó las siguientes recomendaciones:

Elimine todas las distracciones de su habitación.

Siéntese en una posición cómoda.

Respire profundamente.

Observe en silencio sus pensamientos.

Cualquier pensamiento que surja, simplemente reconózcalo y vuelva a centrarse en la respiración.

Las actividades que pueden cambiar el estilo de vida de una persona

Otra de las acciones que Tara Swart Bieber recomienda evitar es el uso de pantallas por un lapso de al menos una hora antes de dormir. “Por muy tentador que resulte desplazarse por Instagram o ver la televisión antes de acostarse, estas actividades pueden ser demasiado estimulantes para el cerebro”, instó la neurocientífica.

Una neurocientífica del MIT da sencillos tips para tener un cerebro saludable

En la alimentación cotidiana también hay claves para una mejora considerable de la salud mental. “Si tu intestino no está sano, tu cerebro también puede fallar”, comentó la experta. De acuerdo con sus recomendaciones, algunas acciones como evitar el azúcar y, en cambio, consumir cereales integrales, verduras de hoja verde y proteínas digeribles pueden fortalecer el sistema digestivo y ayudar al sistema nervioso y al cerebro.

A través de su cuenta de Instagram @drtaraswart, la doctora comparte de manera regular recomendaciones para mejorar los hábitos y lograr una vida más saludable. En una de sus publicaciones, resaltó también el beneficio que puede tener acostarse 15 minutos antes cada día o caminar mil pasos adicionales a lo acostumbrado. “Esas cosas realmente van a ayudar a tu cerebro a alcanzar tus metas más grandes”, dijo recientemente.

