Es oficial: a qué hora exacta comienza la primavera en Estados Unidos en 2026

La temporada invernal en Estados Unidos está por llegar a su fin, por lo que quedarán atrás los días fríos y las noches más largas del año. El viernes 20 de marzo comenzará de manera oficial la primavera, que se caracteriza por el aumento gradual de las horas de luz, el ascenso de las temperaturas y el florecimiento de la naturaleza.

Qué día y a qué hora comenzará la primavera en Estados Unidos en 2026

No hay un día exacto para el inicio de la primavera que se repita todos los años, ya que el equinoccio del hemisferio norte puede situarse entre los días 19 y el 21 de marzo según el año y los ajustes del calendario, señaló The Old Farmer’s Almanac. Esto significa que puede cambiar de un período a otro.

El invierno terminará dentro de unas semanas y dará paso a la primavera (Web/Freepik)

De acuerdo a los ajustes en el calendario, este año la primavera comenzará el viernes 20 de marzo a las 10.46 hs (tiempo del Este), momento exacto en que se producirá el equinoccio.

Este fenómeno astronómico marca el inicio de la primavera boreal en el hemisferio norte y se produce cuando el Sol cruza el ecuador terrestre. Durante el equinoccio de marzo, el día y la noche tendrán prácticamente la misma duración en Estados Unidos.

Esto ocurre debido a que el eje de la Tierra no se inclina ni hacia el Sol ni en dirección opuesta en ese momento específico. Como consecuencia, la luz solar se distribuye de manera más equilibrada entre ambos hemisferios, lo que da paso a días más largos y luminosos.

A partir de ese momento, las horas de luz solar comenzarán a aumentar de forma progresiva, una tendencia que continuará hasta el solsticio en el mes de junio, cuando dará inicio el verano boreal.

Este incremento gradual de luz también influye en el aumento de las temperaturas y en los ciclos naturales de plantas y animales.

Cuánto durará la primavera en 2026 en Estados Unidos

Esta estación del año tendrá una duración cercana a los tres meses. En 2026, la primavera boreal comenzará el viernes 20 de marzo y terminará entre el sábado 20 y el domingo 21 de junio.

En primavera habrá temperaturas más cálidas y florecerá la naturaleza (Web/Freepik)

En total, se extenderá alrededor de 92 días y algunas horas, hasta la llegada oficial del verano en el hemisferio norte, destacó The Old Farmer’s Almanac.

Durante este período, muchas regiones del país experimentarán un aumento paulatino en las temperaturas, aunque las condiciones climáticas pueden variar significativamente según la zona.

Mientras que en algunos estados el clima será templado desde las primeras semanas, en otros aún podrían registrarse frentes fríos tardíos.

Cuál es la diferencia entre la primavera astronómica y meteorológica

Existen dos maneras principales de dividir el año en estaciones, según Los Angeles Times.

La astronómica: se basa en la posición de la Tierra en su órbita alrededor del Sol.

se basa en la posición de la Tierra en su órbita alrededor del Sol. La meteorológica: esta forma sigue las estaciones del año de acuerdo al calendario gregoriano y los patrones climáticos

Durante la primavera, los días serán más largos (Web/Freepik)

De esta forma, la primavera astronómica inicia con el equinoccio de marzo, el cual ocurre entre los días 19, 20 o 21 del mes y termina el 20 o 21 de junio. Mientras que la meteorológica inicia el 1° de marzo y concluye el 31 de mayo.

Otro de los indicadores para determinar el fin del invierno y el inicio de la primavera en Estados Unidos se encuentra en el Día de la Marmota, el cual se lleva a cabo el día 2 de febrero de cada año.

En 2026, la marmota Phil Punxsutawney de Pensilvania salió a cumplir con la tradición y pronóstico. Tras salir de su madriguera, el pequeño roedor proyectó su sombra sobre el suelo y confirmó que el invierno se extendería por unas seis semanas, lo que situaría el inicio de los primeros cambios de la primavera cerca del 16 de marzo.