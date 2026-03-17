Es oficial: el lineup de Venezuela para jugar la final del Clásico Mundial de Béisbol vs. USA
El equipo de Omar López enfrentará a la selección local en Miami en busca de su primer título del WBC
- 3 minutos de lectura'
Este martes 17 de marzo, Venezuela disputará su primera final del Clásico Mundial de Béisbol ante Estados Unidos en Miami. Para este partido histórico, Omar López aún no confirmó públicamente el lineup, aunque la formación usada contra Italia podría dar un indicio. Por su parte, el conjunto norteamericano tiene su equipo confirmado.
Lineup de Venezuela vs. EE.UU.
- Este lunes por la noche fue una jornada histórica para el béisbol venezolano en el LoanDepot Park de la ciudad de Florida.
- La selección sudamericana se enfrentaba a la sorpresa del torneo y buscaba el pase a su primer encuentro definitorio en la historia del torneo.
Los elegidos para esta importante cita fueron:
- RF - Ronald Acuña Jr.
- 3B - Maikel García
- 1B - Luis Arráez
- DH - Eugenio Suárez
- SS - Ezequiel Tovar
- 2B - Gleyber Torres
- LF - Wilyer Abreu
- C - William Contreras
- CF - Jackson Chourio
Además, Keider Montero fue el elegido como el pitcher de apertura. Aunque López podría hacer cambios para enfrentar a EE.UU., el último lineup podría ser un punto de partida para pensar en el equipo venezolano.
Con esa formación, Venezuela logró reponerse de un arranque complicado en la semifinal y remontó en el resultado. Finalmente, fue una victoria por 4-2 ante Italia que clasificó al equipo.
Pitcher confirmado: Eduardo Rodríguez será el lanzador inicial de Venezuela
Aunque todavía no se conoce la alineación que dispondrá Omar López para el histórico encuentro, sí se conoció cuál será el duelo de pitchers en la final del Clásico Mundial de Béisbol.
De acuerdo con Meridiano, Eduardo Rodríguez tendrá la responsabilidad de abrir el encuentro. El experimentado lanzador de los Diamondbacks de Arizona ya fue elegido para este rol en el duelo ante República Dominicana.
Por su parte, EE.UU. confirmó que Nolan McLean será el pitcher. Según el medio, el cruce entre la experiencia de Rodríguez y la juventud del jugador de los Mets de Nueva York representará un duelo de estilos en la final del WBC 2026.
Lineup de EE.UU. para enfrentar a Venezuela en la final del WBC
Aunque López todavía no dio a conocer el equipo para la cita definitoria, Mark DeRosa ya mostró el lineup:
- SS - Bobby Witt Jr.
- 1B - Bryce Harper
- RF - Aaron Judge
- DH - Kyle Schwarber
- 3B - Gunnar Henderson
- C - Will Smith
- LF - Roman Anthony
- 2B - Brice Turang
- CF - Pete Crow-Armstrong
Venezuela va por su primer título del Clásico Mundial de Béisbol
El equipo venezolano busca seguir haciendo historia, luego de alcanzar por primera vez en la historia esta instancia definitiva.
Por su parte, a pesar de que EE.UU. participó de todas las ediciones del torneo, solamente tiene una conquista. Estos son los detalles de cada finalista del WBC 2026:
- Venezuela: buscará su primer título en su primera final. Su mejor participación había sido el tercer puesto en 2009.
- Estados Unidos: irá en busca de segundo título en su tercera final. El equipo local fue campeón de la edición 2017 y también disputó el último encuentro del torneo 2023.
- 1
Mamdani rediseña la Calle 14 de Manhattan para 28.000 pasajeros: hay una reunión pública el 25 de marzo
- 2
Exigencia de la Casa Blanca a La Habana: para continuar las negociaciones, Díaz-Canel debe dejar el poder
- 3
Resultado de Venezuela vs. Italia: cómo quedó el partido rumbo a la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026
- 4
Claves de la victoria de Venezuela para clasificar a la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026