Es oficial: el lineup de Venezuela para jugar la final del Clásico Mundial de Béisbol vs. USA

Este martes 17 de marzo, Venezuela disputará su primera final del Clásico Mundial de Béisbol ante Estados Unidos en Miami. Para este partido histórico, Omar López aún no confirmó públicamente el lineup, aunque la formación usada contra Italia podría dar un indicio. Por su parte, el conjunto norteamericano tiene su equipo confirmado.

Lineup de Venezuela vs. EE.UU.

Este lunes por la noche fue una jornada histórica para el béisbol venezolano en el LoanDepot Park de la ciudad de Florida.

de la ciudad de Florida. La selección sudamericana se enfrentaba a la sorpresa del torneo y buscaba el pase a su primer encuentro definitorio en la historia del torneo.

Venezuela venció a Italia y clasificó a la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 Rebecca Blackwell� - AP�

Los elegidos para esta importante cita fueron:

RF - Ronald Acuña Jr.

3B - Maikel García

1B - Luis Arráez

DH - Eugenio Suárez

SS - Ezequiel Tovar

2B - Gleyber Torres

LF - Wilyer Abreu

C - William Contreras

CF - Jackson Chourio

Además, Keider Montero fue el elegido como el pitcher de apertura. Aunque López podría hacer cambios para enfrentar a EE.UU., el último lineup podría ser un punto de partida para pensar en el equipo venezolano.

Con esa formación, Venezuela logró reponerse de un arranque complicado en la semifinal y remontó en el resultado. Finalmente, fue una victoria por 4-2 ante Italia que clasificó al equipo.

Pitcher confirmado: Eduardo Rodríguez será el lanzador inicial de Venezuela

Aunque todavía no se conoce la alineación que dispondrá Omar López para el histórico encuentro, sí se conoció cuál será el duelo de pitchers en la final del Clásico Mundial de Béisbol.

Venezuela y su remontada en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026

De acuerdo con Meridiano, Eduardo Rodríguez tendrá la responsabilidad de abrir el encuentro. El experimentado lanzador de los Diamondbacks de Arizona ya fue elegido para este rol en el duelo ante República Dominicana.

Por su parte, EE.UU. confirmó que Nolan McLean será el pitcher. Según el medio, el cruce entre la experiencia de Rodríguez y la juventud del jugador de los Mets de Nueva York representará un duelo de estilos en la final del WBC 2026.

Lineup de EE.UU. para enfrentar a Venezuela en la final del WBC

Aunque López todavía no dio a conocer el equipo para la cita definitoria, Mark DeRosa ya mostró el lineup:

SS - Bobby Witt Jr.

1B - Bryce Harper

RF - Aaron Judge

DH - Kyle Schwarber

3B - Gunnar Henderson

C - Will Smith

LF - Roman Anthony

2B - Brice Turang

CF - Pete Crow-Armstrong

Estados Unidos ya comunicó cuál será el lineup de la final del Clásico Mundial de Béisbol ante Venezuela Lynne Sladky - AP

Venezuela va por su primer título del Clásico Mundial de Béisbol

El equipo venezolano busca seguir haciendo historia, luego de alcanzar por primera vez en la historia esta instancia definitiva.

Por su parte, a pesar de que EE.UU. participó de todas las ediciones del torneo, solamente tiene una conquista. Estos son los detalles de cada finalista del WBC 2026: