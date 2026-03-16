Cuál es el precio de las entradas para la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Miami
Tras el triunfo de EE.UU. ante República Dominicana, muchos fanáticos buscan su boleto para el partido definitivo del WBC
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El martes 17 de marzo, Estados Unidos disputará la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Miami. Luego del triunfo ante República Dominicana, muchos estadounidenses se apuran por obtener boletos para la cita definitiva que solo espera al ganador de la semifinal entre Venezuela e Italia. Aunque muchos sectores ya fueron completamente vendidos, todavía hay lugares disponibles.
El rango de precios de las entradas para la final del WBC 2026 en Miami
La final se disputará este martes desde las 20 hs (hora local). El LoanDepot Park, ubicado en Florida, verá al equipo estadounidense en busca de su segunda conquista en el World Baseball Classic.
En ese contexto, muchos fanáticos ya obtuvieron su entrada para observar el evento deportivo en vivo. De acuerdo con el sitio web oficial de la MLB para la venta de entradas, actualmente hay tickets que oscilan entre 384 y 550 dólares.
Concretamente, estos son los valores y secciones del estadio a los que se puede acceder por cada precio:
- Asientos por US$549,45: englobados dentro de lo que se denomina como “Nivel Legends”; incluye las secciones 204, 206, 223 y 224.
- Asientos por US$499,45: por este precio solo están disponibles los boletos para la sección 136, ubicada en el Home Run Front.
- Asientos por US$489,45: parte del Nivel Main 3, incluye las secciones 302, 303, 305, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 324 y 325.
- Asientos por US$459,45: también están dentro del Nivel Main 3, aunque tienen un costo menor. Por este precio, se pueden obtener entradas para las secciones 302, 303, 304, 305, 308, 311, 315, 317, 318, 320, 321, 322, 324 y 325.
- Entrada General: como parte de la Standing Room Only, no ofrece asientos, sino que quienes obtengan estos boletos deberán observar la final del Clásico Mundial de Béisbol de pie. Estas tienen un valor de US$384,45.
Las variaciones dentro del Nivel Main 3 se deben a la ubicación de los asientos, de manera que se observan muchas secciones repetidas por dos precios distintos. En esos casos, según la cercanía con el campo, se pueden aplicar diferentes costos dentro de una misma sección.
El contundente triunfo de EE.UU. ante República Dominicana y el pase a la final del Clásico Mundial de Béisbol
Por la primera semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026, el equipo local derrotó por 2-1 a República Dominicana y obtuvo el primer boleto a la final del torneo. El partido, también disputado en Miami, marcó un triunfo lleno de euforia para el equipo estadounidense.
EE.UU. venció a un rival desafiante como era la selección de Albert Pujols. Ahora, espera por el partido entre Venezuela e Italia para definir a su rival.
El Clásico Mundial de Béisbol define al segundo finalista: la curiosidad en Venezuela vs. Italia
Este lunes 16 de marzo desde las 20 hs (hora local), también en Miami, se definirá la segunda semifinal del WBC 2026. Allí, se dará una curiosidad.
Italia, que hasta el momento se presentó como la sorpresa del torneo, intentará pasar a la final bajo el mando de Francisco Cervelli, un venezolano. El manager del equipo europeo buscará eliminar a la selección de su país natal para avanzar y enfrentar a EE.UU.
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