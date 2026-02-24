Mundial 2026: preocupación en Colombia y Uruguay por la seguridad de su partido en Guadalajara
Luego de la muerte de “El Mencho” y los incidentes provocados por el hecho, la liga mexicana ya tuvo que suspender encuentros
- 4 minutos de lectura'
La muerte de uno de los narcotraficantes más buscados de México desató una ola de violencia que ya impactó en el calendario deportivo y enciende alarmas de cara al Mundial 2026. Guadalajara, una de las sedes del torneo y escenario de futuros partidos de Colombia y Uruguay, quedó en el centro de la preocupación luego de que enfrentamientos, bloqueos y disturbios obligaran a suspender encuentros de alto nivel y a paralizar actividades públicas.
Partidos suspendidos en México tras la escalada de violencia por la muerte de “El Mencho”
- Según informó Associated Press (AP), el ejército mexicano abatió a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, tras un operativo realizado en Tapalpa, en el estado de Jalisco, a unas dos horas por carretera al suroeste de Guadalajara.
- De acuerdo con ese reporte, el capo narco fue herido durante la operación y falleció mientras era trasladado en avión hacia Ciudad de México.
El impacto fue directo en el fútbol. AP detalló que cuatro partidos de alto nivel fueron postergados el domingo a raíz de la situación. Dos encuentros de la primera división —Querétaro vs. Juárez FC en el torneo masculino y el clásico Chivas vs. América en la liga femenina— no se disputaron, mientras que otros dos correspondientes a la segunda categoría también quedaron cancelados.
La selección mexicana tiene programado un amistoso frente a Islandia el miércoles en el estadio Corregidora, en Querétaro. Hasta el momento, la federación local de fútbol no anunció modificaciones en ese compromiso, pese al clima de tensión que se vive en distintas regiones del país centroamericano.
En paralelo, el tradicional Abierto Mexicano de tenis, que comenzará en la Arena GNP de Acapulco, emitió un comunicado en donde aseguró que su operación continuaría con normalidad.
El contraste entre disciplinas evidencia que las autoridades deportivas y organizadores intentan sostener la agenda prevista, aun cuando la coyuntura es volátil.
Guadalajara, sede mundialista bajo la lupa luego de los incidentes
La ciudad de Guadalajara tiene asignados cuatro partidos de la fase de grupos del Mundial 2026, incluidos dos compromisos de Corea del Sur. También albergará encuentros de México, España, Uruguay y Colombia, lo que coloca a la sede bajo especial atención internacional.
De acuerdo con The Athletic, los disturbios se extendieron al área metropolitana de Guadalajara, donde se registraron bloqueos y quema de vehículos, además de motines en una prisión de Puerto Vallarta. Frente a este escenario, el gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus, dispuso la suspensión del transporte público en algunas zonas, la interrupción de clases presenciales y la cancelación de eventos masivos durante el resto del domingo y el lunes.
La medida alcanzó incluso al clásico femenino entre Chivas de Guadalajara y Club América, que debía jugarse en el Estadio Akron y fue aplazado como consecuencia directa de la crisis de seguridad.
El gobierno de Estados Unidos, en tanto, recomendó a sus ciudadanos en áreas como Guadalajara permanecer en sus domicilios ante “operaciones de seguridad en curso, bloqueos viales y actividad criminal”, lo que añadió un componente diplomático a la preocupación.
Colombia y Uruguay, atentos a cómo evolucionen los hechos en Guadalajara
El Estadio Akron será uno de los escenarios centrales de México durante el Mundial. Allí están previstos cuatro encuentros de la fase de grupos, entre ellos México vs. Corea del Sur el 18 de junio y Uruguay vs. España el 26 de junio.
Por su parte, Colombia no solo tiene programada su participación en Guadalajara, sino que además será la base de operaciones durante la primera parte del torneo, lo que incrementa la inquietud de la federación sudamericana.
Además, antes de la Copa del Mundo, el mismo estadio será sede de un torneo repechaje entre el 26 y el 28 de marzo, con la presencia de Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo.
En la otra llave, que se disputará en Monterrey, competirán Irak, Bolivia y Surinam por dos plazas al Mundial.
El partido inaugural del Mundial 2026 se jugará en el Estadio Azteca de Ciudad de México entre el anfitrión y Sudáfrica, pero lo que ocurra en Guadalajara será observado con lupa por aficionados, delegaciones y organismos internacionales.
